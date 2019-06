Se viene la Copa América pero el fútbol argentino sigue hablando de Tigre, equipo descendido a la B Nacional que superó a Boca para coronarse campeón de la Copa Superliga, con su consiguiente clasificación a la Copa Libertadores 2020.

En un plantel plagado de jugadores con pasado en el fútbol de Santa Fe, el defensor Ignacio Canuto fue uno de los protagonistas en la coronación del Matador.

En diálogo con radio Sol 91.5 reconoció que "estamos contentos. Fuimos el mejor equipo de la Copa, no dependimos nunca de penales, hicimos goles de visitante, a los cinco rivales les ganamos en goles, hicimos más goles que ellos y jugamos mejor, pasa un poco por ahí nuestro título".

Respecto a la injerencia de Néstor Gorosito en este logró, el ex-jugador de Unión afirmó que "tuvo mucho que ver Pipo, si bien antes jugábamos bien, eramos un equipo que no cerrábamos los partidos, no conseguíamos resultados, no eramos contundentes como lo fuimos hasta ahora, desde que vino Pipo acomodó tres o cuatro cosas que veía desde afuera y nos transformamos en un gran equipo".

En el camino, Tigre eliminó a Colón y Unión respectivamente, para seguir adelante en esta competencia que se creó con el fin de que todos los equipos sumen más partidos. Al respecto, reconoció que "en las dos series tuvimos chances de quedar eliminados, con Colón en Santa Fe hicimos un buen partido y arrancamos mal en Buenos Aires y con Unión al perder 2-1 de local era muy difícil y fuimos allá, hicimos un gran partido para dar vuelta la serie, fue más complicado lo de Unión porque era cerrarlo de local. En los primeros 10' en Santa Fe, Unión salió decidido, no podíamos hacer pie, arrancaron 1-0, fue complicadísimo pero por suerte pasamos".

Al momento de hablar del futuro con el equipo debiendo competir en la B Nacional, Canuto apuntó que "la mayoría nos quedamos, yo estoy viendo, no tengo todo arreglado, si empezamos a hablar, no lo tengo decidido. El proyecto está planteado a raíz de la buena campaña en Superliga y después con esto que conseguimos, son decisiones muy personales, la mayoría se va a quedar y otros no, algunos lo analizaron de una forma, entre todos nos preguntamos, vamos sabiendo que hará cada uno, es una decisión no común tomarla en grupo".

En la parte final no evitó hablar de los promedios y desde su pensamiento, Tato apuntó: "Es momento de tratar de cambiar algunas cosas y probar con otras, el promedio tiene cosas buenas y malas, te permite siempre jugar por algo, sabes que tener que sumar porque el año que viene se te puede complicar, nos terminó perjudicando, al margen de lo que nos pasó a nosotros, me gustaría un fútbol probando otra cosa".