Caranta: "Es un desafío muy grande dirigir a Instituto"

"Quiero agradecerle no sólo a Castoldi, sino a toda la comisión directiva por el apoyo. Han pasado muchísimos años desde que me fui. Me formé, me llenaron de valores. Me tocó pasar por varios clubes y los llevé a dónde estuve. Gracias por abrirme las puertas que por muchos años estuvieron cerradas", agregó.

Caranta buscará posicionar a Instituto entre los equipos que peleen los primeros lugares de la próxima Primera Nacional, para buscar el ascenso a la Liga Profesional, aunque sobre eso dijo: "Queremos un equipo ambicioso, protagonista. El objetivo deportivo aún no tiene nombre".

El nuevo desafío de Caranta, que tendrá su primera experiencia como DT, comenzará mañana cuando se pare frente al plantel, que trabaja desde el jueves pasado en la puesta a punto pensando en la próxima competencia oficial.