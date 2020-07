Carlos Delfino: "Ir a Tokio es meter el tiro de Memo Rodríguez"

Carlos Delfino tendrá un nuevo desafío a partir de la próxima temporada, al fichar en VL Pesaro, elenco que milita en la serie A de Italia.

El Cabezón charló con radio Sol 91.5 y en el inicio reconoció que "estoy muy bien, tranquilo, pasándola bien con mi familia, tal vez un par de años atrás me sentía cansado, estoy haciendo lo que me gusta".

Más adelante apuntó que "la familia fue un pilar muy importante, cuando uno va creciendo va viendo los tiempos y el orden de prioridades. Ya radicado en el exterior, tuve muchos viajes, añoro no estar más con los míos. Me cortó un poco el lazo familiar, somos muy unidos, nos apoyamos en todo momento, con mis hermanos, mis abuelos, soy un privilegiado y trató de apoyar a los míos".

Respecto a su reciente fichaje con VL Pesaro acotó que "estoy muy contento, había quedado colgado entre no jugar la temporada pasada y cuando estaba buscando destino pasó lo del coronavirus, deportivamente me saltee un año, me gustó mucho lo de Pesaro y estaba un exDT mío. En Torino me pasó con Larry Brown, a Baskonia fui porque estaba Prigioni, ahora me toca con Jasmin Repesa, alguien que me hizo explotar. Es un desafío muy grande para los dos, hay un presupuesto reducido, en una ciudad muy linda".

Carlos Delfino.png El Cabezón Delfino quiere tener una buena temporada en Italia.

Con casi 38 años, el hombre de la Generación Dorada se ilusiona con pelear para ser visto y llegar a Tokio 2021. En este sentido sentenció: "Prefieron estar con 30 y tener mis dos piernas sanas sin una maratón de operaciones, cambió todo. Luis (Scola) por nivel y jerarquía al no parar, a pesar de ser más grande tiene otra realidad, dentro del básquet y la Selección. De corazón espero que tenga una gran temporada y llegue a las olimpíadas. Sería un representante de la vieja camada. En lo personal quiero tener un gran año y estar sano. Después ojalá que me llamen a una Preselección es como meter el tiro de Memo Rodríguez en Unión. Soy un soñador, algunos decían que no podía caminar. Es un tiro larguísimo, se el lugar mío dentro del básquet y la Selección. Voy a trabajar para que ese tiro entre y sea un sueño".

Carlos Delfino Carlos Delfino reside desde hace años con su familia en Italia.

Cuando dio su opinión sobre la posible llegada de Campazzo a la NBA, Delfino no dudó en expresar que "Facundo ya es un jugador NBA aunque no esté, es mejor que muchos que juegan allí. Está en altísimo nivel, lo viene demostrando en un equipazo como Real Madrid, donde maneja el equipo, los ritmos, lo hace ganar. Entrar a la NBA aparte de tener que estar en tu mejor momento, hay que encontrar el novio justo y la posición de Facu es lo más difícil. Ese tipo de jugador tiene mucho personal, el manejo del inglés es el más importante en todas las posiciones. Eso tal vez lo haga difícil, aparte de una cláusula de salida altísima".

En la parte final, Delfino admitió que "los primeros días de agosto viajaré a Pesaro, comenzaríamos a jugar Copa Italia a fines de agosto. Así que con muchas ilusiones de hacer una gran temporada".