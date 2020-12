Carlos Ferro: un dirigente con todas las letras

Dueño de una agencia oficial de apuestas en barrio Sur tuvo la deferencia y amabilidad de hablar de varios aspectos que hacen su destacado historial vinculado a la pelota ovalada. "La cuarentena me la pasé trabajando, lo cual me entretiene bastante. Me hice una cabina de vidrio, entonces estoy metido ahí adentro, porque el tapabocas me cansa. Extrañando el rugby, extrañando ir al club, y yo hice un encierro total. Cumpliendo con todas las normas sanitarias", arrancó Carlos Ferro el diálogo con UNO Santa Fe.

Carlos Ferro, expresidente del Club Universitario de Santa Fe, contó que sus comienzos en el rugby "en realidad yo jugaba al rugby en Kimberley, y mi hermano me llevó a jugar al rugby a El Quillá. Empiezo ahí en cuarta división, y ahí cuando llego recuerdo al Negro Lozano que falleció recientemente, la Yegua Maletti y el Laucha Doldán, con quienes me junto una vez por año, aunque cada vez quedamos menos".

image.png Ferro comenzó jugando al rugby en El Quillá, y luego pasó a Universitario, entidad que se transformó en su segunda casa, cosechando muchos amigos en ambos clubes.

"En un momento dado se arma el despiole en El Quillá, como esos que se dan en los clubes, el Sapo Meretta se había ido un año antes a Uni, donde tenía muchos amigos, y entonces nos fuimos para allá. Decidimos irnos, sobre todo porque justo había tenido una lesión, se hacían los tontos, me quedé sin un trabajo y me fui. Cuando llego a Uni me encuentro con un desastre, tendía a desaparecer, había jugado un último partido contra Uni y les ganamos 100 a 0. Los vagos lo único que hacían era joder y chacotear. Venía de un club organizado, de salir campeones, entonces me costó adaptarme" siguió contando Carlos Ferro, el exdirectivo de la Unión Santafesina de Rugby.

Carlos Ferro, como se lo conoce, expresó que "cuando llego a Uni deportivamente el primer entrenador lo tuve a Mario Bruno, muy amigo, que falleció en Canadá, y de compañeros a mis dos hermanos, ya fallecidos, menores que yo. Después aparece el Negro Juan Carlos Sal, Hugo Millaá, quien jugaba en quinta, cuarta, en primera y en segunda. Empiezo a jugar en la primera enseguida, yo había sido tres cuartos en Quillá, y me fueron corriendo al medio, y terminé de pilar. Jugué en primera como diez años, y me llaman para jugar en el seleccionado de veteranos. Ahí estaban Juan Antonio Pegassano, Pirincho Rico, que era el que manejaba todo. Me hicieron un carnet de conductor, y fue para el Mundial 78 que jugamos en La Plata".

Tiempo de determinaciones claves

"Cuando vuelvo lo hice con ganas de dejar, el club no estaba bien, y Pirincho Rico es el tipo que me dice, yo no te llame para que vengas a jugar, sino que te quiero trabajando en tu club. Él estaba en la USR, con Paraván de presidente, y entonces vuelvo al club. Vienen de La Salle, Juan Manuel Mateo, Pachacho Menegón, Jorge Adrover, y al otro año se arma SFRC. Mateo quería trabajar en serio, le debo mucho el aprendizaje de dirigente, y en el 86 me ponen de presidente del club. Había entrenado infantiles y luego juveniles, y de ahí pasé a dirigente y presidente. Estaba encima, y lo que se hizo era sin subsidios, el que nos dio una mano fue Polito Montemurro. Organizamos baile, rifa, y todo lo que se podía. El secretario era el Pato Royo, el vicepresidente fue cambiando, en un momento estuvo el Sapo Meretta, Jorge Adrover, quien fue un gran dirigente" destacó Ferro, quien fue durante diez años el presidente de la entidad de barrio Las Delicias.

image.png Junto a Juan Manuel Matero como entrenador del plantel superior cosecharon muchos títulos deportivos en el torneo oficial de la Unión Santafesina de Rugby.

También Carlos Ferro expresó que "Cuando empezamos con Juan Mateo, nos había propuesto salir campeones, nos costaba mucho, al principio con SFRC nos llevábamos mal, y ahora gracias a Dios eso ha cambiado. Tengo bueno amigos en Santa Fe Rugby, siempre recuerdo que cuando me tuvieron que operar, el presidente de ese entonces, Guillermo Iturraspe, me dijo todo el sanatorio está a tu entera disposición. Al principio perdimos campeonatos, me suspendieron muchas veces, y los árbitros nos perjudicaron".

"En Universitario estuve diez años de presidente, y de dirigente hasta el año pasado. Cosa que no se debe hacer, estuve también en paralelo en la Unión Santafesina de Rugby. Debido a esa guerra que había, yo dije me convenía estar adentro. Tenía que ir con un grabador y dejarlo escondido, porque los delegados trataban cosas a escondidas mías. Después me iba al baño, y escuchaba todo lo que decían de mí. Muchos se deben acordar, y se van a matar de risa. Así fue que empezamos a salir adelante" contó Carlos Ferro, exvicepresidente de los Cuervos.

Una etapa de crecimiento deportivo e institucional

Carlos Ferro, exjugador de Náutico El Quillá, explicó que "en ese momento comenzamos a crecer en varios aspectos, fue todo más parejo, se empezaron a involucrar tipo como el Pato Royo, padres que con la profesión tenían contactos, y se convirtió en un grupo de trabajo para la parte institucional, y de lo deportivo se encargaba Juan Manuel Mateo. Para ganar con claridad tenemos que tener un equipo fuerte, llegamos a tener un pack que empujábamos a los rivales que parecían rueditas. Estaban el Negro Sal, Julio Clement, el tucumano Micheli, el Poto Epelbaum, y ahí salimos campeones durante siete años, el último en el año 96".

Muchos años y para dar lugar a gente con aires renovados, Carlos Ferrocontó que "con el tiempo llegó René Bay, que me pedía ser presidente, un tipo que trabajó mucho por el club, puso mucho dinero, y ayudaba siempre dando aval para un respaldo. Cuando compramos la tribuna de Colón él fue el respaldo, Vignatti era de terror, y con él sabíamos que podíamos cumplirle a Colón. Se inauguró con el partido Los Pumas A con Santa Fe, y Los Pumas B con Universitario. Ya me quería ir porque eran muchos años, pero René me pide y quedo como vicepresidente. Cuando vine Pelossi, me dice te quiero también como vice. Con mis problemas de salud, la columna, los viajes no los podía hacer mucho".

La mirada de un gran dirigente

A cerca de cómo ve el presente de Universitario, Carlos Ferro opinó que "no lo veo bien al club. Uni no da para que ahora cuando sean las elecciones tengan dos o tres listas presentadas. Si estás en la mala, la pandemia encima, y en cada lista hay gente muy laburadora. Hay que juntarlos a esa gente, y mientras sigan se parados, que no cuenten conmigo, porque no sirve para nada estar separados. Espero que se unan, porque separados no creo que salga nada bueno. Deberían estar todos en una sola lista, ya que al club hay que sacarlo adelante".

image.png Lamentó profundamente que en Universitario se deba llegar a tener elecciones, y que exístan dos listas para conducir los destinos de la institución de la cual forma parte.

"A mí me tocó en su momento reemplazar a Julio Tejerina a una reunión en la UAR cuando él era presidente y yo vicepresidente, tuvo que viajar a Brasil por una cuestión de que él era concejal, y era cuando empezaba que se hacía con el rugby; profesionalismo o amateurismo, y yo voté por el profesionalismo. Y dije que me parecía terrible que nuestros jugadores, con una preparación amateur, jueguen contra unas bestias que algún día la íbamos a lamentar. Todos pensaron, salvo algunas excepciones, y se pasó al profesionalismo, que no tiene retorno. Tenemos un gran seleccionado, Los Pumas han evolucionado mucho, sobre todo el hecho de jugar en el Tres Naciones" explicó sobre el presente del rugby.

Por último, comentó que "Ahora el camino para llegar a Los Pumas está abierto para todos. Me puso muy contento lo de Mayco Vivas, como también Marcos Kremer, que es de Concordia, de los pagos de mi señora, cuyo club Los Espinillos he visitado mucho y reunido con sus presidentes. Antes llegaban contado con los dedos, Tati Milano y Julio Clement. Sabían que Rocky era bueno, pero ellos querían llevar a un porteño. Con Juan Mateo le rompimos los kinotos a Guastella a José Luis Imhoff para que no lo dejaran, y lo conseguimos".