Carlos Tevez: "Pienso en el partido contra Colón"

Tevez, de 33 años, se fue a China por un contrato millonario, pero volvió al cabo de un año, porque no pudo adaptarse. "Me siento bien. Estoy tranquilo. Estaba convencido de que volvía. Por eso cuando firmé el contrato en China puse la cláusula de Boca. Siempre tuve el instinto. Me fui sabiendo que iba a volver", reiteró.