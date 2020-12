Caruso Lombardi: "Beligoy es funcional a Tapia y Toviggino"

"Hay técnicos colegas míos que me llaman desesperados porque no quieren ir a dirigir partidos en los que ya saben que los van a cagar. Lo que pasa es que Beligoy trabaja para Tapia y Toviggino. ¿Por qué Beligoy no cuenta el partido de Riestra (empate sobre la hora ante Atlético Rafaela con un penal muy cuestionado)?", disparó.

"Ahora hay árbitros que se sabe que van a ir a ciertos partidos y los técnicos no quieren ir a la cancha porque saben que van a perder. pero tienen miedo de hablar porque los borran. Anoche me llamó alguien que me contó que el señor Tapia, que no me quiere atender hace dos años, hace mucho que estaba esperando este partido para liquidarnos. A mí y a Belgrano. Y que Tapia me lo salga a desmentir", desafió.

Caruso Lombardi sostuvo que "hay seis equipos que siempre serán protegidos y eso lo sabe todo el mundo. Los de Santiago del Estero, de donde es Toviggino, ahora están en todos lados No vi en la historia lo que están haciendo ahora. Julio Grondona fue siempre un señor, pero Tapia se olvidó de sus raíces. Lo digo porque a mí no me molesta que me borren, pero hay que salvar al fútbol argentino".

"Pero no tuve ninguna declaración violenta después del partido como dijo Beligoy, que me comparó con Luis Zubeldía (está suspendido por haber cuestionado con dureza y en la cara al árbitro del partido que la semana pasada Lanús perdió con Newell's). Ayer un linesman me provocaba para que le pegara, así después me dan cinco años de suspensión. Y le dijo al oído al árbitro (Nelson Sosa), que yo lo había escupido. Ahí me puse como loco porque estaba mintiendo", disparó.

"Anoche tuve una puntada en la cabeza que creí que me moría. Hubo siete disfrazados de barrenderos que entraron a pegarnos al final del partido. Desde el martes yo sabía que nos iban a cagar. Y después nos acusaron de haber roto el vestuario visitante, cuando en realidad los jugadores nuestros no se pudieron bañar ahí porque nos cortaron el agua. Lo hicieron ellos para victimizarse y tratar de evitar que no les suspendan la cancha", concluyó.