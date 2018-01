Cecilia Biagioli es siempre protagonista en el Río Coronda

Cecilia Biagioli tiene suficientes antecedentes para colocarla, en la previa, entre las candidatas al podio de la 44ª edición. Además de participar en cuatro Juegos Olímpicos , la cordobesa debutó en 2011 con un triunfo en la Santa Fe – Coronda , luego de pelear brazada a brazada hasta el final con el lote de hombres que lideró la prueba.





"Empezamos la pretemporada en octubre luego de dos semanas de vacaciones. Fueron muy buenas semanas de entrenamiento, con buenas sensaciones. Estamos bien preparados para afrontar luego de 7 años otra Santa Fe - Coronda", afirmó Biagioli, quien también estuvo en la edición de 2015 que fue suspendida por las malas condiciones del tiempo a la altura de Santo Tomé.





Además, la cordobesa contó sus sensaciones para esta nueva edición: "Tuvimos casi 14 semanas pensando en lo que va a ser nadar nuevamente esta carrera. A comienzos del 2017 tuve que pasar por una lesión de slap que me hizo parar un poco el ritmo que traía. En base a mi recuperación es con lo que estamos trabajando hoy en día. Si bien ya está controlada siempre son distintas sensaciones que voy pasando. Estoy muy bien preparada, si dios quiere y no hay dolor extremo, esta carrera es para disfrutarla".





En el mismo sentido, la nadadora cuatro veces olímpica habló sobre la importancia de su grupo de trabajo: "Tener un buen grupo de trabajo es importante, y más en ésta etapa. Ya he pasado de estar entrenando en grandes grupos y nadar entrenamientos diferenciados. Creo que es una gran motivación para afrontar varios kilómetros al día todos los días. Si bien a veces hacemos distintos entrenamientos, el solo hecho de que varios más estén en la pile es más llevadero. Y el soporte de Claudio (Biagioli, su hermano y entrenador) para mi es fundamental, él me conoce muchísimo, ya casi diez años trabajando juntos, es un apasionado por lo que hace. Y las ganas de seguir soñando por logros importantes es lo que me lleva a seguir en pie hoy en día. El complemento nadador – entrenador - hermanos es muy importante y lo sabemos llevar de la mejor manera".





30118 f2 biagioli.jpg







Por su parte, Cecilia detalló sus objetivos para la temporada que comienza: "En lo que respecta al año 2018 tenemos dos eventos importantes: los Juegos Odesur en junio y el Sudamericano en octubre. En lo personal me gustaría poder hacer el circuito Grand Prix (hoy llamado UltraMarathon Swim Series) en su totalidad, pero aún no se sabe si hay otras fechas en el calendario".





La cordobesa tuvo tiempo también para salir del agua y hablar de su rol como madre complementado con el alto rendimiento deportivo: "Hoy en día que Joaquín (su hijo) está cerca de sus 5 años se me hace un poquito más fácil en lo que respecta a su cuidado, me acompaña la gran parte del día: a los entrenamientos, a mis sesiones de fisio y demás; y lo mejor de todo que lo entiende y le gusta. Por ahí el tema son los descansos, es complicado a veces dormir las horas que un deportista de alto rendimiento necesita o las malas noches por algún imprevisto. Los viajes de muchos días son también cosas con las que tenemos que lidiar. Me gustaría poder llevármelo pero las condiciones son difíciles. A pesar de todo él las entiende. Pero es muy gratificante saber que está creciendo en este ambiente y que me vea hacer lo que tanto amo. Me llena de ternura y orgullo oír decir que él es mi fan y que me aliente a seguir. Eso es impagable".





30118 f3 biagioli.jpg







Por último, Biagioli describió lo que representa la Santa Fe – Coronda en su carrera deportiva: "Para mí en la edición del 2011, que tuve la oportunidad de ganarla en mujeres, fue una carrera muy linda por la cantidad de gente que convoca, sentir el aliento de toda esa gente es muy gratificante. La sufrí mucho por el modo en que la encaré, mucho dolor físico pero el río te va llevando, la gente y las ganas de completar una vez más la más linda del mundo. Espero el domingo disfrutarla así".