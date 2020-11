Celeste Puñet con la mira en los Juegos Olímpicos para sordos

"La cuarentena me tomó en medio de un embarazo, mi idea era poder continuar con los entrenamientos, durante el embarazo para que después no sea tan dura la vuelta. Se nos cortó todo, tuvimos que entrenar en casa, de modo diario, de lunes a lunes, hasta sábado y domingo inclusive. Hacíamos una pequeña rutina tipo de gimnasio, con elementos, y hasta armamos una pelopincho, pero entrenamos ahí hasta que comenzó el frío" comenzó manifestando Celeste Puñet a UNO Santa Fe luego de haber finalizado su rutina diaria en la piscina.

Celeste1.jpg Puñet tiene el foco puesto en los Juegos Olímpicos para sordos a realizarse en 2021 en Brasil. UNO Santa Fe

La nadadora santafesina que actualmente entrena en Ateneo Inmaculada señaló que "estuvimos más de cuatro meses sin poder tocar el auto, la vuelta fue difícil, la falta de sensibilidad al agua, la adaptación tampoco fue sencilla. Porque físicamente estábamos muy bien, porque el objetivo fue siempre volver, no dejarnos estar, así que me sentía muy bien físicamente. El tema era es como recuperar la sensibilidad al agua, sentirte otra vez en el medio, acomodarte y recuperar el timming en la pileta".

La excelente nadadora contó que "en Ateneo me recibieron muy bien, fue uno de los primeros clubes que pudo abrir el natatorio, así que vine enseguida a anotar, la predisposición de Ramiro Videla fue muy buena, a quien le estoy muy agradecida, no solamente por el hecho de brindarme las instalaciones, sino que se me permite nadar el tiempo que necesito. Si bien para todos los socios rige el protocolo de 45 minutos, por tener el permiso de la nación me permite prolongar los entrenamientos".

"Nunca dejé de nadar, estaba entrenando ya que formo parte de la selección Nacional de sordos, y el año que viene están los Juegos Olímpicos para sordos, que ese era el objetivo. Por ejemplo, el año pasado no participamos porque estaba el Mundial pero Argentina decidió no viajar por falta de recursos. Nos dijeron que podíamos ir costeando nosotros el viaje, lo comunicaron muy sobre la fecha, y salir a buscar recursos a mi edad no da, porque salir a pedir ayuda lo hago por mi hija. Me parece que no se puede pedir para las dos, y si tengo que elegir, prefiero que sea para ella" expresó la exsubcampeona Mundial de aguas abiertas del circuito profesional FINA.

Celeste3.jpg Celeste junto a sus hijas; Candela Giordanino, nadadora de elite, y Paula de casi 6 meses de vida. UNO Santa Fe

Con los objetivos más que claros

Celeste es profesora de Educación Física, y en este año particular tenía varios compromisos, y sobre esto explicó que "este año era el Sudamericano, que no se pudo hacer por el tema de la pandemia. Estamos a la espera de ver si se va a realizar una prueba de toma de tiempos, porque si bien ya tengo las marcas para los Juegos Olímpicos, hay que revalidarlas cada seis meses. La intención es que ahora en diciembre viajemos a Buenos Aires, a tirar marcar y el año que viene volver a validarlas. Porque si bien son marcas que las hacemos varios, tiene que ver con la realización de los presupuestos, porque a veces la Nación dice, nosotros pagamos dos plazas, entonces los dos mejores registros son los que van con todo pago".

"Aguas abiertas he hecho durante los veranos, el Campeonato Argentino, que incorporó la categoría máster, que es por edades, y una distancia mucho más corta, porque son 3 kilómetros. Para la Santa Fe-Coronda hay que entrenar mucho más, son 57 kilómetros, y sé que si me tiro llego. Pero es como que a veces el orgullo no te permite volver así nomás, por lo menos a mí. Me fui siendo subcampeona mundial y si hoy me tiro a una carrera de ese tipo lo haría para estar a ese nivel" contó la primera mujer santafesina en subir al podio de la Santa Fe-Coronda en 2007.

Puñet, que ha logrado muchos títulos, tanto en pileta como en aguas abiertas, comentó que "Mientras estuve en el circuito lo tuve como entrenador a Raúl Araya, casi toda mi vida deportiva, porque lo hice desde los 6 hasta los 18 años. Algunos tramos estaba con Raúl Strnad, y después cuando Araya asume en la dirección de deportes, ahí quedamos definitivamente con Strnad. En la actualidad me entrena un profesor de Tandil, que me manda las rutinas, el plan semanal, le paso los tiempos, un chico que está muy entusiasmado de entrenarme, como que nunca tuvo un nadador de elite".

La pregunta se caía de maduro, y tiene que ver con como aporta a su hija Candela Giordanino, sobre lo que manifestó que "en las carreras más que nada, principalmente hacerle saber mi experiencia, o cuestiones más que nada de la preparación. Detalles como cuando ponernos el gorro, las antiparras, la vaselina, cuando ponerse el protector solar, más que nada esas cuestiones. Después lo otro trato de no intervenir, porque es la función de Adrián Tur que es su entrenador en Unión. Las cuestiones tácticas y técnicas las maneja ella con Adrián, pero, por ejemplo, mira la boya está por este lado, y te convendría ir por este lugar, simplemente ese tipo de comentarios que pueden llegar a sumarle".