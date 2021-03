Central Oeste sorprendió a Videla en la Paivense

Polideportivo Videla buscaba la victoria que lo depositara como único puntero de su grupo. Pero el que salió ganando fue el visitante. En el partido y en la tabla de posiciones. Central Oeste es el puntero de la Zona A.

Las posiciones en la Zona A quedaron del siguiente modo: Central Oeste de Recreo 5, Miramar de Arroyo Aguiar y Polideportivo de Videla 3; Halcones de Recreo 1. En la Zona B, quedaron de la siguiente forma: Alianza Costera de Cayastá 5, El Pirata de Los Zapallos y Central Helvecia 3, Almafuerte de Helvecia 1. En la próxima fecha jugarán Central Oeste de Recreo con Miramar y Halcones con Polideportivo Videla en la Zona A, mientras que, en la Zona B, lo harán El Pirata con Alianza Costera, y Almafuerte con Central Helvecia.

En octava división, Alianza Costera le ganó a Almafuerte por 2 a 0, y Central Oeste a Polideportivo de Videla por 1 a 0. En la novena división, Alianza Costera doblegó a Almafuerte por 2 a 0, y Central Oeste a Polideportivo Videla por 1 a 0. En sexta división, por penales, Central Oeste se impuso a Polideportivo Videla por 7 a 6, ya que finalizaron empatados 3 a 3. En quinta división, Polideportivo Videla superó a Central Oeste por 5 a 4.

Las inferiores mayores, esto es quinta, sexta y séptima división, de Alianza Costera con Almafuerte fueron suspendidas de manera preventiva al registrarse un caso positivo de Covid de un jugador de Alianza Costera y al encontrase también en contacto estrecho algunos de jugadores del mismo club.

Liga2.jpg La quinta división de Central Oeste de Recreo cayó ante Polideportivo de Videla por 5 a 4 en el departamento San Justo. Prensa Liga Paivense

Síntesis:

Polideportivo Videla 0- Central Oeste de Recreo 4

Polideportivo Videla: Gastón Tononi; Kevin Rodríguez, Alexander Cámara, Adriel Stuchi y Gastón Sandoval; Héctor Fernández, Germán Gerez, Arián Díaz y Andrés Rolón; Lucas Ronsogni y Jesús Sandoval. DT: Miguel Tononi

Central Oeste: Maximiliano Silva; Joaquín Reyes, Rodrigo Grismado, Gustavo Cadena y Matías Romang; Cristian Carranza, Julio Pereyra, Daniel Schefer y Luca Ramírez; Damián Toscano y Emiliano Núñez. DT: Carlos Sobrín

Goles: en el primer tiempo; a los 8 min. Gustavo Cadena (CO) y a los 23 min. Lucas Ramírez (CO). En el segundo tiempo; a los 34 min. Rodrigo Grismado (CO) y a los 39 min. Diego Mereles (CO)

Cambios: en el segundo tiempo; a los 3 min. Ismael Hilbe por Schefer y Claudio Luna por Toscano (CO); a los 13 min. Rodrigo de la Mata por Carranza y Diego Mereles por Núñez (CO); a los 21 min. Adrián Ronsogni por Díaz (PV); a los 33 min. Julio Kloster por Gastón Sandoval (PV) y a los 35 min. Adrián Torres por Silva (CO)

Cancha: Polideportivo Videla