Centurión: "Si Blanco me quiere cuidar, tiene que hablar conmigo a solas"

Siguiendo con el tema, en su dialogo con Closs Continental, Ricky aclaró: "Yo el sábado me presenté a entrenar en el horario que correspondía, tenía una molestia en el isquio después del partido con River. No salí, me quedé en mi departamento. Blanco no me vio, no sé quién le habrá dicho que me presenté así".





Con respecto a posibles sanciones que podría recibir por parte del club de Avellaneda, Centurión contraatacó: "¿Sanciones por qué? Y si hubiera tomado, porqué me habrían de sancionar, si yo en el club no hice nada, me presenté a entrenar y corrí como 5km".





Las versiones que circulan habrían sido las causante de que ayer, ante el Decando, el ex-Boca no salga a la cancha desde el arranque y ocupe un lugar en el banco de los suplentes. "Coudet puede estar enojado porque el otro día tiré la botella... yo no sé. No me dio explicaciones de no haberme puesto. Me sorprendió porque no venía jugando", señaló el mediocampista.





Por último, indignado, Ricky aseguró que va a "averiguar de dónde salió esta barbaridad" y sentenció: "Los rumores son totalmente mentira, y si es contrario que lo prueben".