César Luis Menotti destrozó a Neymar: "Me parece un futbolista caprichoso"

"Nos damos cuenta que Argentina empata, pero que también lo hace Brasil, la gran favorita, que cuenta con un jugador, Neymar, que uno no sabe bien si actúa para lucirse o intenta ganar él solo los partidos. Me parece un futbolista caprichoso, que toca su partitura sin seguir a la orquesta", firmó el "Flaco" en el Diario Sport.

La lupa sobre el atacante brasileño llegó tras un minucioso análisis sobre la selección argentina tras el empate 1-1 con Islandia: "En Argentina da la sensación de que como tenemos la suerte de contar con alguien tan excepcional como Messi, todos los problemas los va a resolver Leo. Él solo".





"Por esa desproporcionada presión y expectativa que se genera alrededor de su figura, la que se convierte en injusta crítica cuando comete un error. Yo he visto fallar un penalti a Pelé, a Maradona, a Platini... Argentina no debería necesitar de un penalti para ganar un partido. Una gran selección ha de generar fútbol y producir ocasiones suficientes para no maldecir a la mala suerte que, a veces, solo a veces, también existe", argumentó como defensa de la Pulga.