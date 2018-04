Chacarita, el último descenso a la B Nacional

Ya no quedan más equipos para bajar de categoría. La crueldad de los promedios condenó a este cuarteto mucho antes del final del campeonato, nada menos que faltando cuatro jornadas. Un indicio también de lo que propone esta flamante Superliga como criterio de sustentación: el pez económicamente más grande se devora al chico.

Jorge González, ex jugador del club a principios de los 70 y fiel seguidor del equipo dirigido por Walter Coyette desde el ascenso primero y ahora de Sebastián Pena, reflejó la realidad que condujo a los de San Martín de regreso al fútbol de ascenso.

"Este descenso no es solamente de los jugadores, que con sus limitaciones, hicieron lo que pudieron, sino también de una dirigencia que no logró reemplazar a jugadores como Julio Salinas y Nicolás Oroz que fueron claves en el ascenso, ni dotar al cuerpo técnico de un plantel que esté a la altura de lo que es la primera división", indicó el también ex futbolista de Estudiantes de Buenos Aires