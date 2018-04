Chapa Retegui pasó por Paraná

El Paraná Rowing Club festejó en la jornada de ayer sus 101 años de aniversario. La entidad Remera lo celebró con la presentación de un libro por su Centenario y con la presencia de Carlos Retegui, exentrenador de los seleccionados de hockey sobre césped en ambas ramas.





El reconocido orientador del deporte fue el técnico de la selección femenina campeona del mundo 2010 y entrenador de Los Leones campeones en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y ayer se dio cita en una rueda de prensa para medios locales y una charla para los socios del club, que ayer vivió una noche histórica por los festejos y la visita de lujo.





Carlos Retegui visitó la capital entrerriana para esta presentación editorial de la rica historia del PRC a lo largo de todos estos años. El libro fue escrito por el periodista Gustavo Sánchez Romero, editada por Lux y cuenta con 300 páginas donde se destacan 100 relatos con anécdotas, personajes, vivencias, historias de vida de una entidad que forma parte de los paranaenses.





26418 f2 chapa.jpg







Anoche la actividad se realizó en el Salón Ateneo de la sede social de avenida Costanera de la capital entrerriana y contó con la presencia del intendente de Paraná, Sergio Varisco; el secretario de Deportes de Entre Ríos, José Gómez; se secretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Atilio Carboni; el presidente de Rowing, Claudio Tórtul y el nombrado entrenador Carlos Retegui.





"Es un placer poder estar en Paraná. Estoy orgulloso por poder estar en este evento tan importante para el club", dijo a los medios presente Carlos Chapa Retegui.





Luego agregó: "Es un club con 100 años en la formación de seres humanos. De individuos que forman de manera colectiva una ciudad increíble. Porque la verdad, Paraná es una ciudad muy linda por su naturaleza".





"Es muy lindo poder acompañar al Paraná Rowing. Hoy cumple justamente 101 años y quiero decirle a la dirigencia que estoy sumamente orgulloso de poder acompañarlos. Un centenario se cumple una sola vez y no vamos estar en los próximos centenarios; es lindo formar parte de esta fiesta, para mí es una alegría muy grande", aseveró Retegui.





26418 f3 chapa.jpg







El Chapa dejó de ser el entrenador de Los Leones hace pocos meses y sobre eso el orientador dijo: "La verdad estoy muy contento. Porque puedo tener tiempo libre para acompañar a la gente amiga. Cuando me llamaron para poder estar acá solo había que coordinar cuándo venir a la ciudad. Justo se dio hoy, que es el aniversario 101".





"En la actualidad estoy disfrutando del tiempo libre con mis hijos. Mis últimos 30 años de vida se los di al seleccionado. Eran cuatro o cinco meses viajando por el mundo y el país . Ahora estoy disfrutando mucho de los momentos que necesitaba. Estoy contento y la verdad feliz", argumentó el referente del deporte.





"Ya con 48 años uno empieza a ver la vida de otra manera. Y me pregunto no sé porqué Dios me dio tanto. Tuve la chance de ser campeón del mundo con las chicas y la Medalla de Oro con los chicos en los Juegos de Río de Janeiro. Pero lo que más agradezco son los amigos que me ha dado el deporte. Y por eso valoro la invitación del Rowing", comentó Retegui en la rueda de prensa de anoche.