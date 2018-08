Chapur llega con muchas expectativas

La cuenta regresiva comenzó. Cada falta menos para que los potentes V8 del Súper TC2000 empiezen a girar en las calles de nuestra capital. La avenida Alem y la avenida 27 de Febrero serán escenario de una de las pruebas más exigentes de la categoría más importante del automovilismo argentino.





El cordobés Facudno Chapur, integrante del Citröen Total Racing, destacó que "es una carrera increíble, en donde a los pilotos nos exige mucho. El callejero te deja una adrenalina duplicada, y es muy lindo volver cada año a Santa Fe".





"Es un circuito tremendo, ya que la exigencia no es solamente conductivamente para los pilotos, sino que también para los equipos. Es súper explosiva lo que es la carrera propiamente dicha, hay un gran trabajo previo, mucha preparación, es importante estar el 110 por ciento en todos los aspectos", le dijo a Ovación el volante oriundo de la provincia de Córdoba





Chapur, que se encuentra 6° en el campeonato del Súper TC200 con 75 puntos, señaló que "El callejero nos exige cubriir todos los aspectos, sin dejar detalle en el pendiente, y sin dudas, es la competencia que gana el mejor y el que más concentrado está a lo largo de todo el fin de semana, porque no hay error que te pueda salvar".





28818 F2 chapur.jpg







Agregó que "Indudablemente que si tenés algunas falla, o te equivocás, la pagás caro, porque no tenés vías de escape. En un circuito tradicional podés llegar más rápido, en menos tiempo, y en menos vueltas. En Santa Fe, lo que tiene es que al límite lo vas buscando de a poco. El respeto por los paredones te hace tomar conciencia de lo diferente que es esta fecha".





"En general los pilotos no tienen miedo de chocar, tienen más que nada precaución de no quedarse parado como uno tonto, y que no te choquen desde atrás. Siempre hay que tener mucho cuidado sobre el auto, pero como dice el dicho, si cuidás vas despacio, y acá hay que ir rápido", señaló el volante de la provincia mediterránea que ganó en Rafaela.





El piloto que corre con el Citröen C4 Lounge oficial, sostuvo que "me gustaría irme de Santa Fe habiendo ganado, eso no hay dudas de nada, siempre trato de no poner resultado ante lo que uno quiere. Me fijo siempre ver que falta para lograr una performance, y en eso me enfoco. Igualmente, para lograr un resultado positivo, hay que hacer un buen trabajo previo, y durante el fin de semana no dejar ningún cabo suelto".