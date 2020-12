"En la secretaría llegamos a este fin de año con un nivel de trabajo tan intenso como lo ha sido el resto del año, a pesar que el deporte ha sufrido las particularidades que todos conocemos. Pero lo cierto es que hacemos un balance de fin de año muy positivo. Entendiendo que este trabajo en conjunto, que no hemos dejado de hacer, ni en plena cuarentena, junto con todos los interlocutores de todas las disciplinas; clubes, federaciones y asociaciones, no permitió ver que mirando la película hacia atrás, que Santa Fe, desde aquel 8 de junio, y en un momento donde todavía la certeza era ver si volvía el deporte con la escuela al final, nosotros logramos abrir las puertas de los clubes", comenzó señalando Claudia Giaccone en un reportaje brindado a UNO Santa Fe en su despacho en la capital provincial.

image.png Giaccone es la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de deportes de la provincia de Santa Fe.

Claudia Giaccone, secretaria de deportes de la provincia de Santa Fe, explicó que "con el decreto 474 del gobernador Perotti pusimos en marcha el Proba, que es el protocolo base, el cual está a la vanguardia en nuestro país, dijo vuelven las prácticas deportivas en todas las disciplinas, excepto la natación que volvió en julio, es decir, un mes después. Esto solamente por una cuestión climática, porque el ambiente era cerrado. Ni bien hubo un decreto nacional abrimos una pileta, para que todos nuestros olímpicos, estén entrenando. Se trabajó con el protocolo, para que toda instalación que cumpliese con los requisitos de ventilación, superficie, sin espacios comunes, por turnos, hasta 10 personas, un protocolo base que lo pudo utilizar no solamente el golf, el tenis, algunas disciplinas que las provincias habilitaban, sino dijimos mientras tengas estos requisitos, podés entrenar fútbol, al rugby, patín y gimnasia deportiva. Fue muy valioso, porque permitió abrir las puertas de los clubes".

Claudia Giaccone, exdiputada nacional, graficó que "esto significó progresivamente aumentar la masa societaria, no solo el pago, ya que, sin poder utilizar las instalaciones, los clubes habían sentido un cimbronazo muy grande. En esa progresión, empezamos con deportes individuales, lo mantuvimos y fuimos permitiendo y autorizando ir bajando la edad de los deportistas. Después el gobernador Perotti permitió la práctica deportiva a los menores de 12 años, que fue algo muy esperado por todos, sobre todo porque los chicos no habían tenido ningún estímulo este año. Fuimos trabajando con el área de salud, mucho con ese equipo epidemiológico, fue algo en conjunto enorme que yo destaco mucho, y de comprender lo que significa el deporte. Terminamos con todas las habilitaciones que necesitábamos tener, en un año donde podés terminar jugando los deportes como corresponden, de once el fútbol, de quince el rugby, y hoy están permitidos, pero todo con un protocolo. Vas jugas, y te volvés a tu casa, no hay tercer tiempo, no hay duchas, no compartir un vaso o una botella. Eso para el deporte fue crucial".

Más consideraciones importantes

Claudia Giaccone destacó que "este fin de año con casi todo en marcha y los protocolos correspondientes, nos permite, después de todo ese entrenamiento jugar y pensar que el año que viene, vacuna mediante, y sin ningún tipo de rebrote, lo cual uno no puede anticipar nada, buscaremos regresar a que las competencias sean lo más normal posible en todas las disciplinas. Tener la posibilidad de abrir en verano los clubes es muy bueno, con burbujas de hasta seis, en las colonias con hasta diez chicos por profesor, con el distanciamiento, sigue igual, pero podés llevar a cabo una temporada estival con todas las actividades funcionando".

image.png La funcionaria destacó el trabajo en conjunto que se ha realizado con las federaciones, asociaciones y los clubes en todo el territorio provincial.

También Claudia Giaccone aseguró que "celebro y valoro el trabajo que han hecho dirigentes deportivos, ya sea de federaciones, asociaciones y clubes, porque asumieron el compromiso de cuidado para que el deporte funcione. Fíjate como a lo largo de los meses los sostuvimos. No es una actividad riesgosa, no hubo necesidad de volver para atrás, al contrario, se fueron habilitando más actividades. Se ha trabajado de tal manera, que, en lo deportivo, la película que vemos hoy al finalizar el año, con protocolos y restricciones, es una muestra clara. Igual no hay que bajar la guardia, hay que seguir con protocolos y restricciones, porque la pandemia no pasó, por los contagios que están a la vuelta de la esquina, los rebrotes son complicados, la ministra de Salud nos dice que esto no pasó, y hay que tener cuidado. El deporte sabe que, para avanzar, hay que mantener y conservar lo que se tiene hoy".

"Es entendible que se pida la presencia del público en las competencias, nosotros lo entendemos claramente, muchos deportes sin el público no podés sostenerlo, pero todos son conscientes que esta etapa que tenemos, de poder volver al juego y al contacto, es por autorización expresa de nación pedida por el gobernador. Entonces hay un compromiso de decir, bueno vamos a esta etapa que está viendo salud, vamos a ver como la cuidamos, para pensar positivamente hacia adelante de seguir avanzando" destacó la responsable del área de deportes a nivel provincial.

Una radiografía muy particular

Es habitual observar a la secretaria Claudia Giaccone recorrer la provincia y por lo tanto tiene un panorama de la situación real de cada punto del amplio territorio santafesino. "Nuestra provincia es enorme y es heterogénea, cuando hablas de las instituciones deportivas, hay que tener en cuenta esta variedad de situación en se encuentra una institución. Podes tener el caso de un club o deportistas que ya está participando de una actividad nacional, y otra que no pudo ni siquiera empezar un estímulo. Esto existe, y por eso pusimos un énfasis en salir a recorrer cuando ni siquiera se podía, teniendo lógicamente las precauciones de distanciamiento. Hicimos mucho hincapié en la regularización de la parte de papeles de los clubes, pero también en entidades de segundo y tercer grado. Porque no podíamos incluirlos en la asistencia de fondos. Ese es otro tema, fuimos recibiendo fondos, con las restricciones del cuadro de situación provincial, se nos habilitaron fondos, y hasta el día de hoy seguimos trabajando para asistir a los clubes. Con el compromiso de regularizar la situación legal de cada uno".

image.png El covid-19 alteró el programa de gestión deportiva, ya que hubo que salir a hacer frente a otros requerimientos de la sociedad deportiva.

La autora de la ley de derecho de formación deportiva aseguró que "La prioridad que le ha dado el gobernador al deporte, y que se refleja en el haberle dado una tarifa cero por tres meses de luz y agua para todos los clubes. Un beneficio que no se dio en otras provincias, que ya de por sí teníamos la tarifa social. La inmensa mayoría de los clubes fueron incluidos en este beneficio, y en cada visita a los diferentes lugares, tratamos de trabajar para que lo consigan si es que todavía no están adheridos. A todos los clubes los shokeó por igual este año, algunos han recuperado la masa societaria con esta reapertura, y hay otros que les ha costado que la edad entre dos hermanitos coincida, entonces algunos no podían ir. Hay clubes que han recibido ayuda del estado provincial y del nacional. Estamos reunidos para ver cuántos clubes comunitarios ingresan a otro tipo de ayuda, que son los fondos que manejan el Coprode. Estamos ejecutando fondos para federaciones y asociaciones, y también becas para deportistas".

Trabajo en conjunto y equipo

"Todo lo que tuvimos a mano, todo lo que pudimos disponer, con el ministro de Desarrollo Social, y con el gobernador Perotti, para que les llegue a los clubes se ha hecho. Estamos pensando en algún esquema y algún aporte para unas horas de estímulo para el verano, para ver si se le puede dar un estímulo, para los chicos menores de 12 años. Estamos tratando de cerrar todo, teniendo en cuenta la restricción de empleados. Ya que nosotros tuvimos una mínima dotación de empleados que han podido venido a trabajar, una estructura chica, en un momento de emergencia económica. Hoy estamos quirúrgicamente viendo que la ayuda le llegue a la mayor cantidad de clubes posibles, y todo lo que nos queda, potenciarlo el año que viene".

"Tenemos un plan, una política deportiva, de fomento para todos y todas, y también pensando en los datos que tenés. Santa Fe es cuna de deportistas, de todas las disciplinas. No hay una sola actividad, en la que un santafesino no se destaque. Entonces nosotros tenemos la obligación de fomentar esto, con infraestructura federalizada, centralizar el alto rendimiento, y a la vez descentralizar la promoción en el multideporte".

Por último, destacó que "Santa Fe termina el año siendo sede del único campeonato Nacional de Atletismo, que se hizo el fin de semana en Rosario, que hizo la Confederación en homenaje a Braian Toldo. Estuvieron los mejores deportistas del país, porque da puntos para Tokio, nos eligieron a dedo, porque con la Federación Santafesina llevamos el torneo Provincial, dos en diferentes sedes, el virtual, y eso fue motivo para que Santa Fe sea sede. Tuvimos a Las Panteras entrenando en Las Parejas, porque la mayor parte del seleccionado de menores y juveniles son santafesinas. Tuvimos torneos virtuales de básquet, y presenciales de menores de tenis. Entonces creo que, a pesar de las dificultades, hemos logrado volver al ruedo, todo en sintonía y en trabajo en conjunto con los demás estamentos del estado, principalmente de salud".