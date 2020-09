Claudia Giaccone aseguró que las ayudas comenzarán a llegar

Los clubes de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé debieron volver a cerrar sus puertas a partir de las disposiciones impartidas por las autoridades provinciales y municipales, a partir del crecimiento de los casos de coronavirus. Los dirigentes y coordinadores deportivos han expresado el cuadro complicado por el cual están atravesando. Ante esto la que efectuó declaraciones radiales fue la responsable de la cartera de Deportes a nivel provincial. "Las demoras o complicaciones que se pueden estar produciendo son cuestiones propias de la administración, o de algunos papeles que los clubes deben presentar, porque a veces hay observaciones y son indispensables para entregar un aporte" comenzó expresando la secretaria de Deportes Claudia Giaccone.

La responsable de la cartera de deportes aseguró por LT10 Radio Universidad que "el programa cuidar nuestros clubes ya tenemos el circuito administrativo para el pago más de cien instituciones. Tenemos otra tanda parecida que están en la etapa de armado del expediente, pidiendo y ordenando la documentación correspondiente, que sale de un programa distinto al de deportes ya que es por el ministerio".

Agregó que "para que las ayudas salgan tienen que cumplir algunos requisitos que le estamos cumpliendo nosotros desde la administración. Pero lo cierto es que todos los clubes que han firmado el convenio, y todos los que estaban en condiciones están en proceso de pago. Yo hablé con mucho de los clubes que estuvieron sacando notas periodísticas y la verdad es que comprendo la situación. Pero es un momento difícil, que tras cartón el cierre hizo un impacto. Porque se venía recuperando la masa societaria, con la apertura, más allá de los protocolos, y de repente cerrar te agudiza las problemáticas".

Sin embargo, sin dar precisiones, señaló que "en muchos de esos clubes ya cobraron, otros están con el cheque al cobro, de hecho, algunos lo hacían en los próximos días, y nos comunicaron que el ministerio de Desarrollo se acaba de cerrar hasta el lunes. Pero una docena ya está con el pago hecho, otro tanto está en el proceso administrativo, y otros alguna documentación faltante que es algo que siempre ocurre".

"Lo cierto es que uno entiende que en todas estas medidas; la tarifa cero de agua y luz, la tarifa social, el Atp, que a todos les llega, y hemos gestionado para que les llegue a los clubes este cuarto pago, estén todos vigentes. Hemos abierto el programa de capital privado, ya está vigente para presentar también para clubes. Ya vamos a dar el anuncio para que se presenten al deporte comunitario, para fondos del Coprode. Esta semana terminamos de asignar recursos de fondos del 40% a las federaciones y asociaciones, que no estaban contempladas en estos 35 millones porque la prioridad eran los clubes. Pero ya tenemos toda la asignación, así que hicimos el proceso de recibir las notas, como para pronto asignar el recurso" agregó Claudia Giaccone.

image.png La funcionaria señaló que hay clubes que ya han cobrado las asistencias comprometidas.

Adelantó, en la misma emisora universitaria, que "le he elevado al ministro de Desarrollo Social afectar otros fondos parecidos para una segunda entrega a los clubes. O sea que, desde todos los fondos posibles, todas las herramientas, estamos regularizando arriba de 200 clubes que han pasado por nuestros escritorios, con idas al territorio para levantar documentación y trabajar en este momento tan difícil donde hay guardias o los clubes están cerrados. Es un momento muy complejo, y los clubes están pasando una situación muy dura, y la verdad es que estamos trabajando a destajo".

"Te diría que estamos haciendo un seguimiento cuerpo a cuerpo, porque cada club tiene una situación especial. De todos modos, sabemos que nada es suficiente, y que tenemos que estar siempre pensando incluso en gestiones más grandes. Como, por ejemplo, la que estamos llevando adelante con Afip, sobre todo vencimientos de muchas deudas de contribuciones que muchos clubes tienen. Y sobre todo el tema laboral, como regularizar el monotributo deportivo, y otras herramientas que estamos trabajando con la Nación" sostuvo la funcionaria provincial.

image.png Aseguró que están haciendo un seguimiento cuerpo a cuerpo de cada club.

Giaccone destacó que "tenemos mesas de trabajo que ahora vamos a trasladarlas a Santa Fe. Ya las hemos tenido en Rosario y en otras ciudades, pero hoy es un momento complejo, que uno comprende, vuelvo a escuchar a todos los que presentan sus inquietudes y sus angustias. Desde nuestro lugar hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance, particularmente en lo que hace a fondos".

Algunos puntos importantes

Cuando habla procesos de pago se refiere a que "nosotros mínimamente tenemos que pedir que la institución tenga el último balance. Que por flexibilización lo pedimos al 2018, lo cual es un alivio. Es fundamental tener la comisión directiva al día, porque el que firma el convenio tiene que ser el que está por acta, el designado por la asamblea, y a su vez tiene que ser el que figure en el cbu de su cuenta. En el sistema de proveedores para cualquier pago que se haga tienen que coincidir".

"Lo que más nos demoró fue que los expedientes que mandamos, muchos algunos debían rendición del año pasado, y altos valores. Lo frenaban, los sacábamos a ese club de dicho expediente para que no demore a los demás clubes. Esto demoró un poco, todos estaban al tanto, algunos deben traernos algunos de estos requisitos que son indispensables. No hay una gran burocracia de papeles, solamente los indispensables para poder dar un aporte. Incluso trabajando a destajo para el que no cuenta con el tema de la personería jurídica" relató la funcionaria provincial de Deportes.

image.png Giaconne en una de las reuniones con dirigentes deportivos de la capital provincial.

Giaccone sostuvo que "hace dos meses que nos reunimos por el tema Coprode con todas las federaciones y las asociaciones, más los representantes de cada área de deporte de los diferentes lugares de la provincia. Vamos evaluando todos los recursos que tenemos a mano".

Ante la consulta de la falta de ayuda a los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol que marcó su presidente, Gustavo Pueyo, expresó que "le pido que nos pasen la lista para ver si estaban dentro de los que firmaron convenios. No todas las instituciones pudieron firmarlos. Yo hablé de un alto nivel de regularidad, muy alto, un sesenta por ciento, estamos trabajando mucho, sobre todo para regularizar papeles, lo cual traba el cobro del beneficio. Nosotros estamos llevando personalmente papeles o hay personal que está aislado, y en ese caso se demora. Pero repito, que nos digan cual es el club porque todos están en proceso de pago. Salvo que falte algún requisito importante, porque ya ello es algo del proceso del ministerio".