Claudio Martinet: "No me considero un promotor de boxeo"

El ex campeón sudamericano enseña boxeo y se caracteriza por su humildad.

Como todos los deportes de alta competencia, el boxeo local y nacional también tuvo que detener su marcha. Las peleas y los festivales programados han sido postergadas o directamente canceladas.

El coronavirus noqueó al boxeo, y eso se ve reflejado en el cierre de los gimnasios, sobre todos aquellos que cumplen una función social en barrios con ciertas dificultades. La cuarentena no tiene fecha cierta de levantamiento, y por ello, el boxeo no se sabe cuando se permitirá su regreso.

"La cuarentena la estoy respetando como lo hacen todos, y buscando que pase lo antes posible para poder tener la vida rutinaria que uno tiene, en cuanto a la atención de los boxeadores" le dijo Claudio Javier Martinet a UNO Santa Fe.

El ex boxeador santafesino consignó que "sobre todo en cuanto a la atención del gimnasio y del ámbito social que es lo que me vuelco yo, con los conocimientos deportivos que uno tiene. Convengamos que estoy desde el año 81 en el mundo del boxeo".

"Gracias a Dios hice una carrera extensa, más que una basta y sólida experiencia para volcar con los chicos. En cuanto a las recomendaciones que le dimos a los boxeadores es que el parate sirve para pensar bien en ir al gimnasio cuando se levante esto, traten de hacer un movimiento de ejercicios en la casa, y no lo que uno venía haciendo. Hay que buscar de ordenar y acomodar cosas, para no sentirse ahogado del encierro. No es sencillo, pero tampoco tan complicado tratar de cumplir esto de la cuarentena" destacó Martinet.

En cuanto a los festivales que tenía previsto, el ex-púgil, promotor y entrenador de boxeo, contó que "sino me equivoco fue el 5 de marzo que yo tenía previsto hacer el evento en el Club Pucará, y en la previa teníamos organizado realizar el pesaje en el bar Sur. El programa era una pelea profesional femenina entre Daiana Rodriguez de acá de Santa Fe con una chica de San Nicolás, lo cual debimos suspenderlo. Me llegó una llamada de la Federación Argentina donde se suspendían todos los espectáculos públicos por la pandemia del coronavirus".

752020 f002 claudio martiner boxeo.jpg Dedica a enseñar boxeo y lo hace con mucha dedicación y responsabilidad. UNO Santa Fe

Sensaciones de un gran ex campeón

El ex campeón latino en la categoría pluma y sudamericano en súper-pluma consignó que "Con todo organizado, con toda la promoción y la cartelería en la calle tuvimos que dar un paso atrás y resignar todo. Hubo que hacer frente a los gastos que se tienen de viáticos para la gente de otro lugar, más los que uno tiene como organizador del evento que hace. Soy unas personas que le da prioridad a la salud, ya que gracias al apoyo de mucha gente, me siento respaldado por mis hijos y mis nietos, y los amigos que siempre están", comentó el ex campeón argentino y sudamericano de boxeo.

Agregó que "no me considero un promotor, si una persona que conoce como se tiene que armar una velada de boxeo. Vengo trabajando desde el 2008 organizando eventos de boxeo, y si sigo vigente es porque traté de hacer las cosas bien. No es un gran dinero el que queda, porque sino los empresarios lo harían ellos, pero si tengo la tranquilidad de compartir y disfrutar y conocer familiares de diferentes gimnasios y sectores".

752020 f003 claudio martiner boxeo.jpg Martinet perdió por puntos ante la Hiena Barrios en 2003 ante un polémico arbitraje. UNO Santa Fe

"Los chicos te vienen a agradecer cuando terminan los festivales, la organización, te elogia el emprendimiento que uno presente con mejoría de luces y tecnología. Buscando siempre que la gente del barrio venga y se sienta cómodo, y le de la posibilidad de conocer lo que sus amigos ejercen. Que no es otra cosa que la competencia leal que brinda y exponer con ganas el pugilismo. Es algo muy valorado por la gente que está inmersa en el boxeo", expresó quien es instructor de boxeo en el polideportivo de La Tablada.

Martinet consiguió 63 triunfos con 27kos, 15 derrotas con 12kos, y dos empates. Es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia de nuestro país. Destacó que "uno sigue para adelante, apoyando el mundo del boxeo, y esto que ha pasado es un golpe de maduración para el mundo. Para que dejemos de volar en el auto, que dejemos de pensar en diferentes cosas y le demos mayor importancia a la salud. También al día a día del ser humano, donde no se cuida el agua, a la vegetación, no se cuida el orden saludable y la parte de alimentación, entonces todo por correr por el dinero le estamos haciendo mal al mundo. Hay que dejar de correr por lo material y darle más importancia a la vida".