Claudio Tapia: "Aún no sabemos cuando volverá el fútbol"

Sobre este tema también dijo: "El fútbol volverá cuando las autoridades sanitarias lo crean. Hemos ido avanzando en reuniones y presentaciones,por lo cual entendemos que mucho no debe faltar, pero hay que esperar. Es un tema que lo define salud. Se trabaja para minimizar posibilidades de contagio en clubes y Selección Argentina. Después de las Eliminatorias, volveremos a hablar con las autoridades sanitarias, pero tratamos de no aventurar fechas".

"Hay equipos del Interior que no están igual que AMBA. Esto es real y los sabemos, ya que comenzaron a entrenar más tarde o no tienen todos los jugadores. El covid se está potenciando en el Interior y la está pasando mal. Por eso yo no puedo dar una fecha de inicio. Hay un montón de provincias en fase 1. ¿Cuántos equipos se están entrenando? Nosotros los sabemos. Newell's no tiene con quién jugar amistoso. ¿Y queremos volver a jugar ya? Hay situaciones que no las hemos superado", sentenció Chiqui poniendo un freno a la expectativa sobre la vuelta del fútbol.