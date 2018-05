Claudio Tapia: "Lo que te salva es la gestión"

En el salón Blanco de Casa de Gobierno, el lanzamiento de la Copa Santa Fe, contó con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino . El dirigente Claudio Javier Tapia, se refirió a algunas cuestiones relacionadas al fútbol argentino.

En cuanto al presente de la selección argentina , a 42 días del Mundial de Rusia, Tapia expresó: "El entrenador está realizando una visita a cada uno de los jugadores que seguramente van a ser parte de la lista que viajará al Mundial. El partido con España se lo tomó como uno de preparación, donde jugamos contra una de las cuatro mejores selecciones del mundo. Se afrontó como la última oportunidad de ver aquellos jugadores ó algunos que presentaban dudas".

"Si tomamos con la seriedad deportiva de querer ganar, la formación no hubiese sido esa. De los once titulares, seis eran representativos, de los cuales tres no venían jugando, como es el caso de Mascherano, Marcos Rojo y Ever Banega", explicó sobre la derrota sufrida en el amistoso frente a España en marzo pasado.





Ante la consulta de porque el fútbol argentino vive en un clima de sospecha, Chiqui Tapia, comentó: "En un país donde son todos opinólogos, son árbitros, son jugadores, todos son dirigentes y entrenadores, nadie pierde, entonces buscan responsables en los demás. Igualmente la sospecha nunca la podemos dejar combatir, ni de ponernos a la altura de eso".

A lo que agregó: "En nuestro caso fuimos elegidos para conducir el fútbol argentino, tratamos de hacerlo de la mejor manera, sabiendo que queda mucho por trabajar, y teniendo claro que antes estábamos mal. Por ahí algunos son frágiles de memoria, un año atrás estabamos mucho peor de lo que estamos hoy".

Sobre el proceso de la selección nacional, el máximo dirigente del fútbol argentino, comentó: "La selección no tenía rumbo, estábamos en zona de repechaje, teníamos a Messi suspendido. Eramos la única selección que habíamos tenido tres cuerpos técnicos en una eliminatoria, entonces a los que hablan de sospecha, lo único que te salva es la gestión".









En cuanto a que pasará con el suspendido partido entre Colón con Vélez Sarsfield, el cual ya tiene fecha de disputa, y será el próximo jueves a las 17.45, a puertas cerradas, Tapia confirmó que "respecto a la sanción a Colón, la AFA se limitó a acompañar la determinación del Ministerio de Seguridad, a la clausura de esa tribuna sola, porque corrían los tiempos legales, donde el tribunal de disciplina le tiene que dar vista al club local y al visitante. Sin dudas, con los tiempos legales, y todo un protocolo que hay que cumplimentar, el martes que viene van a tomar una decisión, y el jueves será comunicado".

En relación a la Copa Santa Fe, el presidente de AFA, comentó que "desde AFA no podemos dejar de estar acompañando y apoyando. Santa Fe es una cuna de jugadores y dirigentes, el fútbol mundial se nutre de muchos de ustedes y nos representan de la mejor manera.

"En los clubes más chicos se encuentra el verdadero trabajo social, de contención, y es por eso que tenemos que darle la posibilidad a los jóvenes que puedan encontrar en el deporte una formación de vida y llevarlos por un camino diferente, el del deporte y la cultura", destacó Chiqui Tapia.