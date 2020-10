Clubes náuticos piden que se rehabilite la actividad

Es importante destacar que una copia de la nota presentada al prefecto Farinón, se hizo entrega a prefecto principal Andrés Cardozo, de la delegación Santa Fe de la Prefectura Naval Argentina. También al intendente municipal de Santa Fe, Emilio Jatón, y al gobierno provincial al contador Omar Perotti, a fin de que en forma conjunta se pueda llegar a un acuerdo.

image.png Dirigentes que practican deportes y actividades náuticas presentaron petitorios ante las autoridades correspondientes.

"Sabrá usted señor Prefecto General, que las embarcaciones por la falta de uso sufren deterioro tanto sea en su planta motriz, como bombas de aguas, rotores aceite, entre otras, como así también en su obra viva, incrustaciones de caracoillos, algas y limponemas, lo cual provoca roturas en las mismas con los consecuentes perjuicios económicos" arranca la nota al prefecto general Farinón.

Agrega la carta que "por esto, además que por nuestra pasión por el río es que solicitamos a usted que nos permita navegar con los protocolos que considere necesarios, puesto que nuestros ríos son los menos contaminados y con menos posibilidades de transmisión del virus que nos afecta, sobre todo por la distancia social extra familiar".

"Es una nota reiterativa porque ya habíamos hecho una anterior al prefecto Nacional Naval, prefecto general Mario Farinón, viendo porque causa se prohíbe la navegación, puesto que nuestros ríos son lo más asépticos que hay" expresó Carlos Medone referente de los clubes náuticos de la ciudad de Santa Fe.

El ex presidente del Club Náutico Sur señaló que "es donde más se mantiene la distancia social. Porque en una embarcación, en una lancha o en un barco, va la familia, que es la misma que convive en la casa, entonces creo que no hay ninguna razón por la cual no se pueda andar en el río ya que hay una distancia bastante considerable".

Cacho Medone comentó que "nos parece algo ridículo que no nos permitan volver a navegar. Fijate que en un programa de televisión en Buenos Aires vi que también repetían esto que nosotros estamos marcando. Hay una movida el 4 de octubre en San Fernando, y ya hubo una en Rosario recientemente. Y si nos acompañan vamos a hacer una movida en Santa Fe para ver porque causa nos prohíben desarrollar nuestra pasión".

"No nos han dado ningún argumento, ninguna razón, y no hubo ninguna explicación. Creo que el protocolo en la navegación se da sólo, porque vos no podes no mantener una distancia entre embarcación y embarcación. Que me digan que el protocolo sean hoy diez personas, en una lancha que tiene capacidad para diez, y bueno que nos pongan capacidad para cinco. Y si el barco tiene capacidad para diez, que vayan cinco" resaltó el ingeniero Medone.

image.png Actualmente se encuentra prohibida la navegación recrativa y la pesca deportiva.

El ex campeón de motonáutica admitió que "normalmente van menos del cincuenta por ciento de la capacidad de cualquier embarcación. Que en una lancha si no es el grupo reducido, que no lo permitan ir. Que prohíban el abarloamiento de embarcaciones, está perfecto. Pero no se entiende cuando una lancha o un barco, anclado o pescando, y otra que está a doscientos metros, no se entiende cual es el problema que puede darse. No entendemos porque se prohíbe la navegación".