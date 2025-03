Colapinto vive de cerca el amor de sus fanáticos en Australia

LEER MÁS: Comienza la actividad en el Gran Premio de Argentina de MotoGP

El joven piloto argentino aprovechó su paso por el paddock para saludar a sus ex compañeros en la escudería británica y se reencontró con el “Tío James”, con quien protagonizó un gracioso momento que quedó retratado bajo el lente del fotógrafo Kym Illman. “JAMES NO ES FAN DEL MATE. Franco Colapinto se empeñó en que James Vowles probara su bebida favorita, el mate. El mate es una infusión argentina y aquí puedes ver la reacción de James al probarlo. No creo que salga corriendo a comprarlo. Yo lo probé y tampoco me gustó”, escribió el profesional en su cuenta de Instagram.

Algo similar sucedió luego en su canal de Youtube. Mientras relataba todas las novedades del primer día del Gran Premio de Australia, Illman volvió a referirse a Franco Colapinto, quien se encuentra a la expectativa de poder dar el salto como titular en Alpine en algún momento de la temporada. El fotógrafo subió un hilo de imágenes del jefe de Williams, donde por sus gestos pareciera no estar del todo contento con el sabor del mate que le convidó el pilarense.