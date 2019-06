Desde el sábado, Colón se afincó en Salta para realizar la parte más exigente de la pretemporada sabiendo que se vendrá un calendario cargado con tres competencias: la Copa Sudamericana, Superliga y Copa Argentina. Justamente la escasa resistencia en el último semestre fue un denominador común, algo que reconoció el cuerpo técnico de Pablo Lavallén tras las mediciones pertinentes.

Te puede interesar Vélez viene a la carga por un referente del plantel

El paso de Julio Comesaña no fue tan gratificante no solo desde el número sino también en la preparación. Por eso en esta ocasión no se quiere pasar por lo mismo y los preparadores físicos Diego Busti y Juan Cruz Mónaco están al detalle para que el grupo obtenga el sustento necesario.

Te puede interesar Los jugadores de Colón taparon el logo con la marca de la indumentaria

Son días de doble turno hasta el momento, con descanso a la siesta y continuidad después de las 16, siempre con la supervisión del técnico. Vale resaltar que el lugar elegido es el predio de la Liga local, que en los últimos años se transformó en un lugar muy solicitado por los equipos de Primera División.

El predio de la Liga salteña es el lugar elegido para la pretemporada

Cuenta con las bondades necesarias y por si fuera poco, esta alejado del casco urbano lo que cumple un rol fundamental en tranquilidad. Por el clima también, pese a que actualmente hay bajas temperaturas, no reina la humedad –el claro ejemplo fueron los últimos días– como en Santa Fe.

Te puede interesar El mensaje de Colón por el Día del Padre

La meta pasa por aprovechar este escenario e ir preparando lo que será el primer amistoso, que será el sábado por la mañana en dicho complejo contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Un rival que se apronta para jugar la Primera B Nacional y que, por cercanía, calzó como anillo al dedo. Será a puertas cerradas, por lo que no se podrá tener detalles, amén de lo que puedan comunicar los clubes.

Pablo Lavallén aprovechará para ver algunas opciones pensando en la Sudamericana

Como es habitual, seguramente serán dos partidos, en el que se mezclan los que serían titulares con otras opciones. Una chance para que Lavallén pruebe pensando en lo que podrían ser los 11 para el partido de ida ante Argentinos Juniors por los 8º de final de la Copa Sudamericana.

Te puede interesar Latorre y Vignolo se acordaron de Colón

Una vez finalizado, el plantel regresará a Santa Fe para continuar con los trabajos y disputar dos partidos más antes del jueves 11 de julio, cuando reciba al Bicho. El otro se concretaría el 29 junio ante Newell's en el Brigadier López; y el último tendrá lugar el 7 de julio, con sede a confirmar, ante Patronato.

Te puede interesar Colón tiene definido el nuevo entrenador de la Reserva

Ante el inminente arribo de refuerzos, el nuevo Colón de Pablo Lavallén ya está en marcha y se prepara con todo.