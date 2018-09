Colón, el principal impedimento de la llegada de Pinilla a Atlas

La historia del frustrado traspaso de Mauricio Pinilla a Colón y su abrupta salida de Universidad de Chile aún tiene capítulos por escribir, y uno de ellos tiene que ver con resolver el traspaso de los derechos federativos al cuadro argentino que el jugador firmó.





En Colón su presidente José Vignatti está algo cansado del tema y por eso lo derivó. "Está en manos de la parte jurídica del club , de los abogados. No quiero dar más detalles de eso", comentó el directivo.





Lo cierto eso sí es que en el cuadro de Santa Fe no se olvidan de la situación de Mauricio Pinilla. "La U de Chile cedió los derechos federativos del jugador, pero no se han podido inscribir porque él no ha querido firmar el finiquito con la institución. De todas maneras, a los derechos los tenemos acá", explican desde el interior del club santafesino.