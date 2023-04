La historia de Ezequiel Moreira, el hincha ciego de Colón que conmovió a Argentina: "Voy siempre a la cancha"

"No lo puedo creer. Aún no caigo. Nunca iba a pensar que sería viral. Es re loco, porque justo yo estaba en la platea escuchando la radio con mis auriculares y se me acerca una persona para hacerme una nota. Cuando llegué a mi casa me empiezan a decir que había salido en videos y que era viral. Yo no entendía nada (risas)". Así, sin vueltas y suelto, comentó Ezequiel Moreira, el hincha ciego de Colón que el viernes emocionó al país con desahogo en el triunfo ante Vélez.

Fue así como Facundo Garcés, el capitán sin cinta, volvió a tener un gesto que lo enaltece: "Luego de todo lo que pasaba se me da por atender el celular. Un número desconocido. Era Facu Garcés. Al principio pensé que era una broma, porque interiormente decía «mirá si se va a comunicar un jugador de Colón conmigo». Me comentó que le llegó el video y se emocionó mucho, que me quería hacer un regalo. Entonces pactamos un punto de encuentro el sábado y me dio la camiseta que había usado en el partido. Me dijo que la lleve ante Banfield, porque él va a cumplir 100 partidos en el club", contó en charla con el programa Dial Deportivo que se emite por La Radio de UNO 106.3.

image.png Ezequiel Moreira visitó las instalaciones de UNO Santa Fe y contó su conmovedora historia en charla con el equipo Dial Deportivo.

La historia de Ezequiel Moreira

"Tengo 28 años. Soy hincha de Colón desde siempre y voy a la cancha desde los 12 años. Tengo varios acompañantes, ahora voy con un primo y antes iba con amigos. Soy de barrio Los Ángeles", narró con una risa que lo invadía.

Asimismo, explicó lo que sienta cada vez que llega al Cementerio de los Elefantes: "Entro a la cancha y me acomodó en la platea. Me pongo los auriculares y con los relatos me guio. En el último partido me temblaba todo y no sabía dónde agarrarme. En un momento casi me descompongo de los nervios. Cuando Vélez hizo el 2-1 pensé en que no pase lo mismo contra Talleres. Preguntaba a cada rato la hora".

image.png Ezequiel Moreyra, con la camiseta de Colón que le regaló Facundo Garcés.

Luego, nos llevó a un poco de su vida: "Soy periodista deportivo. Me recibí en el Centro 7800 en 2018. Me gustan las transmisiones de fútbol. Si no fuera por la vista, me hubiera gustado ser relator. Me encanta también los estudios centrales".

Un golpe que lo marcó de por vida

"Me acuerdo del descenso de 2014, viviéndolo con mucho dolor. Después resurgimos. Muchas emociones juntas. Me pasó algo muy especial en Colón. Fui una sola vez a la cancha y después nunca más. Entonces le pedía a mi papá que me lleve. Lamentablemente él en 2010 murió en un accidente. Estando en el velatorio, se acercó un conocido del vice de Colón y me dijo «tu papá hizo todos los trámites para que puedas ir a la cancha». Fue una desazón para mí, porque fue una mezcla de emociones, porque me hubiera gustado ir con él. Fue el deseo de él. Desde ese entonces, estoy yendo gracias a él", contó.

Pero no quedó solo ahí: "En 2021, cuando Colón salió campeón, fue una mezcla de emociones, estallando en lágrimas, pero lloré más por mi viejo, porque me hubiera gustado que esté ahí".