El primer tiempo comenzó de trámite parejo, ya que Gimnasia no se quedó atrás en el campo de juego y le disputó en la mitad de la cancha el balón. El conquistador marcó en el eje de Bertola su juego, pero no era punzante en los últimos metros, por lo que no podía concretar. Es más, fue el pistolero quien tuvo las más claras en la primera parte, ya que Lardito tuvo que responder en un par de ocasiones ante sendos cabezazos visitantes.