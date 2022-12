Colón se quedó con el Clausura de futsal

El primer tiempo fue todo del sabalero, que controló las acciones y además fue efectivo. Con Luis Mugni y Héctor Britos como estandartes, llevaron a Colón de Santa Fe a irse al vestuario con un 4 a 0 elocuente, tras los tantos de Britos, Mugni (2) y Enzo Tochi. El equipo de Francisco Severino tuvo sus chances, pero se encontró con Mauricio Rodríguez en un gran nivel.

El complemento fue otra cosa. Colón de San Justo limó algunas imperfecciones y el sabalero no fue tan eficaz, por lo que empezaron a llegar los descuentos. Primero fue Joan Blesio, luego Javier Nasimbera y Fernando Sebrie para ponerse 3-4 y con la ilusión a cuestas. Algo de tranquilidad dio el gol de Valentino Weinzettel para el 5-3, pero nuevamente Sebrie y Mauricio Bugin marcaron el 5-5.

La igualdad duró un poco más de un minuto, ya que Enzo Tochi puso el 6-5 y, cuando parecía que el título ya quedaba para el rojinegro, Joan Blesio a 53 segundos del final puso el 6-6 definitorio.

Como marcan este tipo de finales a tres partidos, ante una igualdad hay que recurrir a los penales y fue Mauricio Rodríguez quien engrandeció su figura, atajándole los penales a Bugin y Nasimbera, mientras que todos sus compañeros convirtieron y le dieron el título a Colón.

Quinta estrella sabalera en el futsal, categoría que en el último tiempo son campeones recurrentes y demuestran que están en el más alto nivel liguista.

Colón2.jpg Los jugadores de Colón dieron rienda suelta a un gran festejo tras la consagración en el Roque Otrino. Gentileza Liga Santafesina

SÍNTESIS

Colón de Santa Fe 6 (4) - Colón de San Justo 6 (2)

Colón de Santa Fe: Mauricio Rodríguez, Jonathan Pereyra, Mariano Simez, Matías Britos y Héctor Britos (FI); ingresaron luego Luis Mugni, Valentino Weinzettel, Enzo Tochi, Fernando Gallo, Jonatan Romitti, Nahuel Tochi y Lucas Borge. DT: Nicolás Fontanini.

Colón de San Justo: Franco Quiroga; Mauricio Bugin, Juan Lanzavecchia, Joan Blesio, Fernando Sebrie (FI); ingresaron luego Joaquín Nasimbera, Carlos Giordano, Facundo Hernández, Cristóbal Ferrero, Javier Nasimbera, Matías Aranda. DT: Francisco Severino.

Goles: en el primer tiempo, 6:23 Héctor Britos (C), 9:25 y 10:28 Luis Mugni (C), 13:16 Enzo Tochi (C); en el complemento, 1:08 Joan Blesio (CSJ), 5:14 Javier Nasimbera (CSJ), 6:15 Fernando Sebrie (CSJ), 10:14 Valentino Weinzettel (C), 13:27 Fernando Sebrie (CSJ), 14:52 Mauricio Bugin, 16:02 Enzo Tochi (C) y 19:07 Joan Blesio (CSJ).

Amonestados: Weinzettel (C); Aranda, Hidalgo y Blesio (CSJ).

Incidencias: se retiró expulsado Sebastián Canavesio (CSJ).

Definición por penales: en Colón de Santa Fe convirtieron Luis Mugni, Enzo Tochi, Nahuel Tochi y Valentino Weinzettel; en Colón de San Justo anotaron Javier Nasimbera y Fernando Sebrie, mientras que Mauricio Rodríguez contuvo los penales de Mauricio Bugin y Joaquín Nasimbera.

Árbitros: Juan Bonnin, Oscar Loza, Marcelo Derevlany, Candela Derevlany.

Cancha: Roque Otrino.