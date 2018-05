"Colón y Central tienen buenos arqueros y no creo que me necesiten"

En Santa Fe dejó un gran recuerdo pero una vez finalizado el contrato, las partes jamás se sentaron a hablar y aprovechó una oferta del Ludogorets de Bulgaria, equipo que con mucha antelación se coronó campeón en su liga.





A la distancia, el golero charló con el programa La Primera de Sol 91.5 y en el inicio habló de la reciente consagración: "Se dieron los resultados, nosotros hicimos lo nuestro, teníamos 10 puntos de ventaja y el que venía segundo no pudo ganar, ahora le llevamos 13 de diferencia con 12 en juego así que nos coronamos campeones y muy feliz por eso".





Fatura también brindó su opinión respecto a la actualidad del fútbol europeo, al agregar que "es un poco más ordenado, tratan mucho mejor la pelota, la adaptación mía fue bastante rápida. En el trayecto de terminar el torneo de Colón , a los dos días estaba viajando para la pretemporada en Austria; a los pocos días arrancaba la fase previa de la Champions, me sumé enseguida, fue todo muy rápido, la adaptación y entrar al fútbol europeo".









Indudablemente que su paso por la entidad del barrio Centenario no pasó desapercibido en la charla, con un ascenso que pudo lograr y mantenerse en Primero. En este sentido, disparó: "En lo personal estoy agradecido a Colón por haber confiado en mí en un momento difícil y de ascender, tanto al club como a Osella, que era el técnico que estaba de turno. Una vez que se fue Montoya pensaron en mí, yo no estaba en el fútbol argentino. Fue un desafío lindo, pudimos ascender enseguida, mantener la categoría, que no era fácil. Siempre cuesta, como pasó ahora fijate con Chacarita y terminar con una clasificación a una copa internacional fue como la frutilla del postre".





Y para despejar algunas dudas que se tejieron en su momento sobre la continuidad en el club, el golero respondió: "La decisión fue porque apareció la posibilidad de venir a Europa, siempre está la ilusión de poder jugar una competencia europea, fase previa de Champions, Europa League, por eso dedicí venir. En su momento hablando con la directiva no se habló de mi continuidad, se suponía que me iba a ir".





Con contrato vigente y la intención de poder seguir avanzando en su carrera, Broun acotó que "las puertas abiertas las tengo en los dos clubes, al igual que en Antofagasta, eso me pone muy contento. Los clubes en los que jugué uno tiene las puertas abiertas y buena relación, lo que importa es lo que uno deja como persona. El día de mañana se verá, si llega una propuesta se analizará. Colón y Central tienen buenos arqueros y no creo que me necesiten". Para más adelante, expresar: "Me quedan dos años de contrato, estoy cómodo, están las ganas de seguir demostrando que uno puede estar en competencia, es un equipo muy importante. Ojalá que se me pueda dar en una liga más competitiva".