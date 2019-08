Comesaña agredió a Pusineri

El técnico del Junior, Julio Avelino Comesaña, fue a reclamarle al árbitro tras finalizar el encuentro que Deportivo Cali le ganó al Tiburón por 2-1 por el cotejo de ida de la Copa Colombia. Cuando se iba, Lucas Pusineri, entrenador del Cali, se acercó al uruguayo y le dio un abrazo.

Sin embargo, Comesaña reaccionó con molestia, porque, supuestamente, sintió una cachetazo en la espalda. El uruguayo se volvió y empujó con fuerza al entrenador argentino. Inmediatamente los jugadores saltaron a separar a los técnicos.

Luego, en rueda de prensa, Comesaña dio su versión de lo que sucedió:"Le dije a Pusineri ‘te felicito, pero dejame’, eso fue lo que le dije. Y cuando yo sigo me da un cachetazo en la espalda. Una cosa es un cariño y otra cosa es un cachetazo, que yo se lo mostré a los de la televisión".

"Le dije lo que pienso al árbitro, no a insultarlo porque no soy atarbán. Le dije que se dejó presionar y cuando venía me encontré con Pusineri, lo felicito, pero sigo y me da un cachetazo, eso no es así, no lo tolero. Donde vamos nos pegan", tiró Comesaña.

Sin embargo, en el video se evidencia como el entrenador de Junior es quien se lanza con todo para pelear con el argentino luego de un abrazo de felicitación. Pusineri, por su parte, elogió al uruguayo y contó que eran calenturas del partido.

Incluso, Comesaña intentó golpear y pelearse con Matías Cabrera, que entró a separar al técnico del conjunto barranquillero.