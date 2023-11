Comienza la acción en el Clausura de la Liga Paivense

Una vez concluidas las 6 fechas, comenzará la segunda etapa con el sistema de Play Off o cruces en las instancias de 4tos de final, el cual en cada categoría se enfrentarán a), primero de la zona Norte con el cuarto de la zona Sur; b), segundo de la zona Norte con el tercero de la zona Sur; c), primero de la zona Sur con el cuarto de la zona Norte; d), el segundo de la zona Sur con el tercero de la zona Norte.

La última etapa se disputará con los ganadores de A vs B y C vs D, siendo los vencedores, quienes disputen la final para determinar el campeón de la Copa de la Liga Regional Paivense 2023 – 2024. El mismo obtendrá la posibilidad de disputar la plaza de la Copa Santa Fe 2025. Esto se obtiene de 2 (dos) cotejos en primera División, ida y vuelta, contra el club que se posiciones en segundo lugar del torneo anual regular de la Liga. Las fechas de disputas de semifinal y final, aún no fueron determinadas

En la fecha 1 del Clausura de la Liga Regional Paivense, a jugarse este 4 de noviembre, por la zona Norte se medirán Talleres con Videla, y Colón con Halcones, mientras que por la zona Sur lo harán Miramar con San Martín, y Central Oeste con Asto. En cuanto a la copa de Oro de inferiores y el femenino, la fecha 1, a jugarse el domingo 5, tendrá estos cruces: Polideportivo Llambi Campbell con San Martín y Colón de Emilia con Central Oeste (zona Norte); Videla con Halcones FC, y Miramar con Estrellas de Talleres (zona Sur).

-Fixture Clausura Primera División

-Fecha 1 (4 de noviembre)

Zona Norte

Talleres – Videla

Colón – Halcones

Zona Sur

Miramar – San Martín

Central Oeste – Asto

-Fecha 2 (11 de noviembre)

Zona Norte

Halcones – Talleres

Videla – Colón

Zona Sur

Asto – San Martín

Miramar – Central Oeste

-Fecha 3 (18 de noviembre)

Zona Norte

Colón – Talleres

Halcones – Videla

Zona Sur

Asto – Miramar

Central – San Martín

-Fecha 4 (25 de noviembre)

Zona Norte

Videla – Talleres

Halcones - Colón

Zona Sur

San Martín – Miramar

Asto – Central Oeste

-Fecha 5 (2 de diciembre)

Zona Norte

Talleres – Halcones

Colón – Videla

Zona Sur

San Martín – Asto

Central – Miramar

-Fecha 6 (9 de diciembre)

Zona Norte

Talleres – Colón

Videla – Halcones

Zona Sur

Miramar – Asto

San Martín – Central