¿Cómo se juega la AFA Liga Virtual, con Colón y Unión presentes?

Son tiempos de mucha actividad virtual y a la espera de regresar a la normalidad, la AFA lanzó un torneo que tiene como finalidad mantener activos a todos los fanáticos.

En los últimos días llevó adelante el sorteo de grupos y brindó más detalles respecto a la AFA Liga Virtual, esta innovadora idea de fútbol 11 vs 11 pero en internet.

El certamen se disputará con eFootball PES 2020 tras conseguir el apoyo de Konami para desarrollar la actividad y participarán 36 clubes del fútbol argentino.

todos.png En la primera fase, los 36 equipos fueron alojados en cuatro grupos.

El formato de torneo contempla una fase de grupos en la que los equipos están divididos en cuatro grupos de 9 y se enfrentarán todos contra todos durante sólo una presentación.

La división de los grupos se realizó tomando como referencia el torneo AFA Virtual Liga #QuedateEnCasa para elegir 8 cabezas de serie y luego se sorteó al resto de los equipos.

GruposSantaFe.jpg Los elencos santafesinos quedaron alojados en el Grupo C.

Los primeros cuatro equipos de cada grupo clasifican a la siguiente fase, que será de Eliminatorias, quedando así una llave de 16 equipos. Esta etapa se jugará a eliminación directa al mejor de 3 partidos.

Como dato interesante, desde AFA aclararon que la competencia para los equipos que no clasifiquen no terminará ahí. Los que se ubiquen entre el quinto y el noveno lugar jugarán la Copa de Honor, que, además, brindará la oportunidad de sumarse a aquellos clubes que quieran incorporarse a la disciplina y no lo hayan hecho a tiempo para este torneo.

La competencia se pondrá en marcha el lunes 25 de mayo y se extenderá por 12 semanas. Se jugará una fecha por semana finalizando en el mes de agosto. Durante la semana se irán jugando los partidos y habrá cuatro de ellos que serán considerados destacados y serán transmitidos los días martes y jueves en dos turnos por el canal oficial de AVL en Twitch.