Con la presencia de Lionel Messi, Inter Miami choca ante PSG

Cómo llegan PSG e Inter Miami al duelo de octavos de final del Mundial de Clubes

Los parisinos obtuvieron el primer puesto del grupo B en la última fecha, dónde una derrota o empate lo podía dejar afuera. Debido al triple empate con el Botafogo y el Atlético Madrid, los de la capital de Francia terminaron en la cima gracias a la diferencia de goles. El equipo de Luis Enrique venció por 2-0 a Seattle Sounders y ahora van en búsqueda de otro equipo estadounidense: el Inter Miami.

Mientras tanto, las Garzas hicieron historia con el empate ante el Palmeiras, y durante casi todo el partido estuvieron ganando lo que iba a implicar que finalicen primeros y se enfrenten ante el Botafogo. Si de Lionel Messi se trata, el referente de Las Garzas tendrá por primera vez en su carrera de concretar la famosa y denominada Ley del Ex, ya que nunca antes había enfrentado a un antiguo club en el que haya estado. No obstante, Messi no es el único que tiene un vínculo con el PSG, ya que Javier Mascherano tendrá un duelo ante su ex técnico del Barcelona.

Probables formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruíz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Inter: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Ian Fray, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Benjamín Cremaschi, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Hora: 13

TV: D Sports y Danz

Árbitro: Wilton Sampaio

Estadio: Mercedes-Benz