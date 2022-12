Luego del amplia victoria ante los chilenos, el tucumano Álvaro Galindo, head coach del conjunto nacional, ofreció el siguiente balance de lo sucedido: “Lo que se habían planteado los chicos era mejorar lo que fue la producción del debut ante Uruguay, y tratar de aumentar la intensidad y la propuesta de juego. Y ese propósito lo lograron; por algunos pasajes estuvieron como un poco acelerados, pero en la mayoría del tiempo mostraron orden y claridad en cuanto al juego que querían desarrollar".

"Entiendo que el resultado fue un poco de la mano de eso. De todas maneras, sabemos que esto es un comienzo, que hay que seguir trabajando; por ejemplo, tenemos que mejorar el control de la pelota, a saber manejar la ansiedad por mejorar puntos. Tenemos que aprender a construir nuestro juego de a poco, pero estas son cosas que se dan con el tiempo y el trabajo. Del torneo nos vamos muy contentos, pero sabiendo que hay que seguir creciendo”, expresó el entrenador nacional.

Y el capitán Eliseo Chiavassa expresó lo siguiente: “Nosotros salimos a jugar los partidos sin pensar en el rival, sino pensando en nosotros y en lo que tenemos que mejorar. Creo que las cosas se nos dieron, y pudimos imponer el ritmo que queríamos, y eso nos deja más que contentos. En la semana trabajamos muchos detalles para corregir, y el desafío era ese, el de hacer mejor las cosas. También la clave estuvo en disfrutar; venimos a este tipo de torneos para crecer como jugadores y como equipo, y estas son oportunidades que tenemos que aprovechar”, comentó el tercera línea de Los Tilos.

Pumitas2.jpg El wing santafesino Mateo Fauda, de espalda con la camiseta 11, formó parte del plantel de Los Pumitas que se coronó campeón en Paysandú. Prensa UAR

Síntesis:

Argentina M19: Francisco Palazzi, Santos Juárez y Renzo Zanella; Federico Rolotti y Efraín Elías; Eliseo Chiavassa (capitán), Manuel Todaro y Benjamín Grondona; Genaro Podestá y Valentino Dicapua; Mateo Fauda, Tomás Medina, Faustino Sánchez Valarolo, Ernesto Giudice y Mateo Soler. Ingresaron: Faustino Ledesma, Matías Medrano, Esteban Acosta, Alejandro Barrios, Francisco Udrisard, Agustín Moyano, Juan Bautista Baronio y Simón Salcedo. Entrenadores: Álvaro Galindo, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp.

Chile M19: Benjamín Canales, Santiago Bartucevic e Ignacio González; Agustín Lynch y Bruno Sáez; Joaquín Borquez, Lorenzo Gutiérrez y Franco Constantino; Sebastián Bianchi y Manuel Bustamante (capitán); Maximiliano Robles, Juan Noriega, Federico Contreras, Álvaro Castro y Damián Fliegel. Ingresaron: Benjamín Torres, Alonso Quiroga, Matías Vega, Santiago Valenzuela, Antonio Corbella, Iñaki Tuset y Martín Escobar.Entrenadores: Eduardo Etcheto y Diego Sepúlveda

Primer tiempo: 2m, try de Genaro Podestá convertido por Valentino Dicapua; 18m, try de Mateo Fauda convertido por Valentino Dicapua; 22m, try de Eliseo Chiavassa convertido por Valentino Dicapua; 25m, try de Eliseo Chiavassa convertido por Valentino Dicapua; 29m, try de Mateo Soler convertido por Valentino Dicapua; 33m, try y conversión de Valentino Dicapua; 35m, try de Alejandro Barrios convertido por Valentino Dicapua. Resultado parcial: Argentina 49-0 Chile

Segundo tiempo: 3m, try de Genaro Podestá convertido por Valentino Dicapua; 5m, try de Mateo Soler; 8m, try de Faustino Sánchez Valarolo; 12m, try de Alejandro Barrios convertido por Valentino Dicapua; 19m, try de Agustín Moyano convertido por Juan Baronio; 23m, try de Efraín Elías convertido por Juan Baronio; 31m, try de Mateo Fauda; 35m, try de Faustino Ledesma convertido por Juan Baronio. Resultado parcial: Argentina 50-0 Chile

Árbitro: Matías Esteban

Cancha: Club El Trébol, en Paysandú (Uruguay)