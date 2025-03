Con una baja sensible, River va por su primer título del año

Marcelo Gallardo ya sabe que no podrá contar con una de sus piezas vitales en el mediocampo: Giuliano Galoppo.

El ex mediocampista de São Paulo no logró recuperarse del todo tras sufrir una distensión en el sartorio de la pierna izquierda y el entrenador no lo tendrá en cuenta, pese a que viajó junto al grupo a la capital paraguaya.

LEER MÁS: El Gobierno Nacional volvió a recortar presupuesto para el deporte

Entre sus reemplazantes el que pica en punta en Santiago Simón, quien fuera titular en los últimos compromisos de River.

Entre las dudas que tiene el técnico millonario se destacan las de Germán Pezzella o Paulo Díaz en la zaga y Milton Casco o Marcos Acuña en el lateral izquierdo.

Además, deberá definir a la dupla ataque: Facundo Colidio y Miguel Borja pelean por un boleto para acompañar a Sebastián Driussi en la delantera.

El probable elenco titular de River ante Talleres

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, P. Díaz o Pezzella, Acuña o Casco; Simón, Enzo Pérez, Maxi Meza; Gonzalo Martínez; Driussi, Colidio o Borja.