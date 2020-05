"Con Unión se puede conversar, pero con Colón no"

El fútbol argentino sigue con un horizonte poco claro, como el resto de los deportes por una pandemia que avanza y día a día suma más muertes en Argentina.

Los planteles siguen trabajando en sus casas y las precisiones son pocas, a pesar de protocolos presentados por varios clubes. En este contexto, Stela Reschia, representante a Futbolistas Argentinos Agremiados, charló con radio Sol 91.5.

En el inicio se refirió al acuerdo entre la AFA y el gremio por la extensión de contratos en medio del Covid-19: "Esto es excepcional en virtud de los términos. Las instituciones pueden hacer un contrato por 6 meses desde el 1 de julio hasta fin de año. Hay algunas cuestiones a resolver que no son fáciles".

Más adelante apuntó que "la cuestión económica tiene un peso relevante, en este caso el jugador se encuentra beneficiado hasta el próximo torneo porque AFA actualizó la modalidad contractual".

La asesora letrada puntualizó que "desde 2021 irán los contratos desde el 1 de enero al 31 de diciembre, esto se ve compensando con un contrato corto y acorde a las circunstancias, pesará en las voluntades de las partes para hacer ofrecimientos, para continuar y firmar hasta fin de año. Es válido con salida laboral en medio de esta tormenta".

Si bien todavía hay puntos que deben coordinar todas las partes, Reschia sostuvo que "se está trabajando en una salida que puede traer aparejada situaciones de desigualdad, a lo mejor un jugador queda libre en River por ejemplo, por un período de 6 meses puede recalar en otro club por ese tiempo".

En otro tramo de la charla la representante de los jugadores en Santa Fe graficó también uno de los tantos ejemplos que se pueden presentar en el horizonte, al decir que "es un tema controvertido, si un jugador de Primera tiene contrato vigente hasta el 30 de junio y un precontrato con un club del exterior, es una de las tantas posibilidades que se están evaluando, se consultó a los capitanes, hay charlas cotidianas desde el inicio de la pandemia".

Clásico.jpg Recchia reconoció que Colón y Unión le deben a sus jugadores. UNO / José Busiemi

Cuando le preguntaron por la situación de Unión, Reschia disparó: "Cuando arranca todo el 20 de marzo había pagado el 50% de marzo, se redujo la deuda con la promesa de completarla más adelante cuando contaran con ingresos. Me da la sensación y veo buena voluntad de pago, entiendo todo y es un caso excepcional. Estamos todos complicados. Si uno se planta y quiere cobrar, mete un telegrama y tiene mucha fuerza y consecuencias. Pero lo ideal es poder llegar a un acuerdo y evitar males mayores".

Para luego agregar: "Colón al día no está, quisiera ver que pasa ahora, que van a proponer, vamos a tener un poco de paciencia, hay cobrar que no se están efectivizando, dada las circusntancias habrá que esperar".

Respecto al diálogo con los clubes de la ciudad, Reschia dijo que "Unión tiene un tesorero que es una persona extraordinaria, muy amable. Capaz de poder sentarse a charlar y acordar rápidamente. Con él me siento, hablo y resuelvo".

Pero en la vereda de enfrente, la situación es totalmente opuesta: "En Colón no tengo posibilidad de hacerlo con nadie, todo cuesta, tengo que hacer una intimación para que alguien venga. En Colón no puedo hablar con nadie, no se presentan posibilidades de conversar, me acuerdo que cuando comenzó la gestión Vignatti quedaron muchos chicos libres, no había forma de comunicarse, era un ping pong donde todos se pasaban la pelota para otro lado".