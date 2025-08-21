Uno Santa Fe | Ovación | Conmebol

Conmebol desmintió el comunicado con las sanciones para Independiente y U de Chile

La Conmebol desmintió un comunicado que se viralizó donde se daban sanciones para Independiente y la U de Chile por los incidentes en el cruce de Sudamericana

21 de agosto 2025 · 15:13hs
Conmebol desmintió el comunicado con las sanciones para Independiente y U de Chile

La Conmebol desmintió la autenticidad de un comunicado que se viralizó este jueves y que anunciaba sanciones ejemplares para Independiente y la Universidad de Chile por los graves incidentes en el partido de la Copa Sudamericana. Fuentes del organismo confirmaron que el documento es falso y que aún no hay una decisión oficial.

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado apócrifo, que se difundió rápidamente en redes sociales, anunciaba la descalificación de ambos clubes de la actual Copa Sudamericana, la exclusión de todas las copas por dos años (2026 y 2027) y la suspensión por tiempo indefinido del estadio Libertadores de América.

• LEER MÁS: El presidente de Universidad de Chile apuntó contra Independiente tras los incidentes

La situación real de Independiente-U de Chile: el caso sigue en estudio

Pese a la contundencia del falso escrito, la realidad es que el futuro de la serie y de los clubes todavía no está definido. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol aún no emitió un fallo sobre los hechos de violencia.

Comunicado falso: Fuentes de la Conmebol confirmaron que el documento que circuló no es oficial y su contenido es falso.

Sin decisión oficial: El Tribunal de Disciplina del organismo aún no se expidió sobre las sanciones correspondientes por los graves incidentes.

El caso en análisis: El expediente con los informes del árbitro y del veedor de seguridad sigue bajo análisis en los órganos judiciales de la confederación.

Falsa clasificación: El comunicado apócrifo también informaba erróneamente que Alianza Lima de Perú avanzaba directamente a semifinales, lo cual también fue desmentido.

Si bien se esperan duras sanciones para ambos clubes por la gravedad de la batalla campal que obligó a cancelar el partido, la decisión oficial todavía no se comunicó y se aguarda el fallo del Tribunal de Disciplina en los próximos días.

