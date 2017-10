Conocé a Layla Anna-Lee, la sensual presentadora de los The Best

En la Gala de los premios The Best que la FIFA entrega cada año todos los flashes fueron para una sola persona. Y no se trata de Cristiano Ronaldo, la estrella del Real Madrid que se quedó con el trofeo por segundo año consecutivo tras haber cerrado una temporada de ensueño.





La referencia es para Layla Anna Lee, de 34 años, quien escogió un elegante y atrevido vestido de color azul para presentar los premios.





Anna-Lee 2.jpg









El atuendo de la mediática joven modelo británica, de origen brasileño, le dejaba completamente desnuda la espalda y causó sensación durante un paseo que realizó entre los asistentes a la platea del teatro y en el que entrevistó a los principales cracks.





Anna-Lee 3.jpg













Lee fue la encargada de presentar parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos que se disputaron en Londres en 2012 y es considerada una influencer en las redes sociales, donde tiene más de treinta mil seguidores en Instagram (@laylaannalee).





lee 3.jpg









La británica y el actor Idris Elba fueron los encargados de conducir el evento y de anunciar cada uno de los premios de la ceremonia.





Embed And so to bed... Una publicación compartida de Layla Anna-Lee (@laylaannalee) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 4:50 PDT

Embed

Embed Trying on beachwear late at night because I can't sleep and quite honestly I don't have any time in the day for trying on clothes! I am the least patient shopper I know. Una publicación compartida de Layla Anna-Lee (@laylaannalee) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 3:36 PDT

Embed Monday’s can kiss my ass... #nailedit #notscared Una publicación compartida de Layla Anna-Lee (@laylaannalee) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 11:50 PST