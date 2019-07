Continúa la etapa de definiciones en el hockey regional

Este fin de semana continuará la disputa de la tercera fase en los diversos estamentos y categorías del Torneo Dos Orillas de Damas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Asociación Paranaense de Hockey.

En relación a la copa de Oro, en reserva, el sábado 29, en la Tortuguita, a las 14, jugarán Paraná Rowing con Banco Provincial por el 5° al 8° lugar, mientras que a las 15.15, lo harán La Salle Jobson con Talleres por el título.

En la copa de Plata, en reserva, en el Plumazo, del 1° al 4° lugar, a las 15.15, se medirán Paracao con Paraná Hockey, y a las 16.30, CRAI con Estudiantes de Paraná B. Por el 5° al 8°, en CAE, a las 14, jugarán CRAR de Rafaela con Unión Agrarios de Cerrito, y a las 18, en el sintético de la ASH, Alma Juniors se medirá con Universitario.

En Sub 14, a las 9.30, por el tercer y cuarto lugar, en la Tortuguita de Rowing, jugarán CRAI con Unión Agrarios de Cerrito, y en primera división, en Talleres, a las 18, CRAI se medirá con Paraná Hockey Club.

En cuanto a la copa de Bronce, en el Quillá, en Sub 12, jugarán Colón con El Quillá B (12), en Sub 18 Talleres con Colón (13.30), en Sub 14 Atlético Franck con Colón (15), y en reserva, El Quillá B con Talleres B (16.30).

En la Tortuguita, por el 3-4, a las 11, en Sub 12, jugarán Rowing B con Talleres B, y a las 12, por 5-6, lo harán en Sub 14, Talleres B con Paraná Rowing B.

En el sintético de la ASH, en Sub 12 jugarán San Benito con Talleres (9); en Sub 14, San Benito con El Quillá B (10.15); en Sub 14, Talleres con Argentino de San Carlos (11.30), y en Sub 18, Talleres B lo hará con Atlético Franck (12.45).En reserva, Atlético Franck se medirá con Capibá (14), Facultad de Ciencias Económicas con Colón (15.15), y Argentino de San Carlos lo hará con Talleres de Paraná (16.30).

Más actividad

En el Torneo Promocional, por la octava fecha, el viernes 28, a las 20.45, en el departamento Las Colonias, Libertad de San Jerónimo Norte jugará con CEC; mientras que el domingo 30, Colón de San Justo lo hará con Elisa (12), y en el sintético de la ASH, Central Rincón lo hará con Unión (10).

En Segunda División, el sábado 29, en un cotejo correspondiente a la primera fecha, a las 18.30, en el sintético de la ASH, jugarán La Salle Jobson con Banco Provincial. En el Torneo Desarrollo, se jugarán los cotejos por la primera fecha de la segunda rueda, en cancha de Santa Fe Rugby.A las 18.15, jugarán Hockey Solidario con Colón de San Justo; a las 19.15, CRAI A con Unión y a las 20.15, Banco Provincial lo hará con Santa Fe Rugby Club.

En Mamis Hockey, por la décima fecha, en cancha de Los Molinos, jugarán Unión con Universitario Azul (14), Apoc con Cromo (15), Colón con Querandí (16) y Ferro con Banco de Sauce Viejo (17).En Esperanza, Alma Juniors se medirá con Uni Negro (14), CRAR Blanco con CEC (15), Vuelta del Paraguayo con Utedyc (16) y CRAR con Gimnasia (17).