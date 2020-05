Contrera: "La situación de los clubes de tenis es dispar"

El dirigente Gerardo Contrera es el presidente de la Liga de Tenis del Litoral Argentino, la entidad que rectora de la actividad en gran parte de la provincia de Santa Fe. Asumió el cargo en diciembre del año pasado tras la realización de la pertinente asamblea. La entidad cuenta con 160 jugadres afiliados a la AAT, tiene 42 clubes adheridos, lo cual viene en crecimiento.

A partir de las disposiciones oficiales vigentes, el tenis al igual que muchas disciplinas deportivas están sin actividad. La cuarentena obligatoria a partir de la pandemia de coronavirus paralizó a todo el mundo del tenis, y en la provincia de Santa Fe la situación es igual, lo que trajo aparejado algunos problemas.

Oriundo de la ciudad de El Trébol, en el departamento San Martín, en el oeste provincial, el reconocido Negro Contrera le dijo a UNO Santa Fe que "Con el tema del coronavirus en la Liga tenemos todas las actividades cerradas pero es una institución de clubes de tenis, y hemos trabajado con la Asociación Argentina en un protocolo para que nos permitan regresar a la actividad.La Liga puede resistir económicamente a esta situación pero esperemos que se habiliten las actividades porque no sabemos cuanto vamos a poder resistir".

El reconocido entrenador de El Expreso de El Trébol graficó que "hay un grupo de profesores de la Liga que trabajan en el tema de competencias, cada cual sabe que hacer con los chicos. Hay muchos profes que trabajaron mediante zoom enviando actividades a los chicos para hacer. Con los más pequeños fue un poco más complicado, porque no se pueden conectar, pero con los mayores hubo jugadores y jugadoras con clases virtuales".

Preocupante actualidad del tenis

"La situación de los clubes de nuestra entidad es dispar, hay algunas instituciones que están bien, y en el caso de los privados que son manejados por entrenadores o alquilados la están pasando muy mal. Con la masa societaria, el alquiler de las canchas, y casi no han recibido ningún subsidio nacional, salvo ese con tarjeta de crédito con tasa cero, pero no deja de ser un crédito que lo van a tener que devolver" destacó el entrenador y ex tenista santafesino.

2752020 f02 liga de tenis contrera negro.jpg El Negro Contrera es un reconocido entrenador oriundo de El Trébol. Gentileza club El Expreso

Agregó que "no se pudo ingresar a ayudas de la nación o la provincia, algunos clubes con el decreto nacional que le van a aportar el cincuenta del sueldo que le van a aportar a los empleados que están en blanco. Tenemos la dificultad que muchos profes son monotributistas o están en negro, es decir que han cobrado poco. Hubo un subsidio que lo tramitó la Asociación Argentina y nuestra Liga se adhirió a ello".

Ante la consulta de si había mantenido contacto con funcionarios de la cartera deportiva, Contrera explicó que "hemos tenido reuniones con la secretaria de deportes y con la de clubes, y contamos en el concejo de nuestra Liga con Florencia Molinero que ha trabajado mucho por todos los clubes. No solamente lo ha hecho por la apertura del tenis, sino también por todo el tema de clubes. El objetivo es ver cuando se puede regresar a la actividad, y con que protocolo. Ella mantuvo reuniones con la secretaria de deportes porque se ven cotidianamente".

Consideró que "a nivel provincial hay una resolución que por tres meses no se paga la luz, el gas, y el cincuenta por ciento. La ayuda provincial a los clubes no se ha producido todavía porque se están abocando a cuestiones de salud y hacia allí se estarían destinando los recursos.

"Hemos mandado el protocolo de la AAT, pero nuestra preocupación es que los profesores no están cobrando, porque gana cuando está en cancha, y también los clubes privados, porque tienen que hacerse cargo de costos y gastos, más entrenadores que tienen a cargo, y no tienen ingresos. Hemos charlado con ellos y no cobraron, o algunos solamente el cincuenta por ciento. Algunos profes contratados por clubes recibieron su ayuda, pero no así los que son particulares" finalizó el presidente de la Liga de Tenis del Litoral Argentino.