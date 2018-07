Copa Argentina: Central Córdoba (SdE) dio la nota frente a Vélez

Experiencia para ejecutar sus remates y la cuota de fortuna necesaria para conseguir una histórica clasificación a los 16avos. de final. Suficiente para un Central Córdoba que consiguió ante Vélez una victoria que le permitió avanzar a una nueva ronda de la Copa Total Argentina . Tras el 1-1 en los 90 minutos ( goles de Renso Pérez y Matías Vargas), el conjunto santiagueño se impuso en los disparos desde los doce pasos con César Taborda como figura y ahora aguardará por Tigre o Guillermo Brown de Puerto Madryn.





Central Córdoba dio durante el primer tiempo una clara muestra de que intentará ser protagonista durante la nueva temporada. Aún con aspectos a corregir, no fue inferior a Vélez durante ningún tramo de los 45 minutos iniciales. Pese a que cedió el control de la pelota y apostó al contraataque, mostró aptitudes frente a un adversario que no pudo hacer valer la jerarquía de sus jugadores. El conjunto dirigido por Gustavo Coleoni no llegó al arco defendido por Lucas Hoyos en muchas ocasiones, aunque generó peligro cuando lo hizo. A los 15 minutos, aprovechó su oportunidad y no perdonó.





Renso Pérez conectó un centro enviado por Pablo Ortega y le dio a Central Córdoba la ventaja parcial en el estadio de Temperley. Sorprendió el conjunto santiagueño, que se acomodó con el paso del juego y aprovechó la desesperación de un Vélez que perdió el orden que había mostrado en el primer tramo del encuentro. Prueba de esto fue que Luis Abram, Nicolas Domínguez y Jesús Méndez vieron la amarilla con menos de tres minutos de diferencia.





Aún sin mostrar una clara superioridad sobre su adversario, Vélez no entró en la desesperación y buscó el empate con la receta de su entrenador Gabriel Heinze: pelota por el piso y búsqueda constante de los extremos. Con Matías Vargas como abanderado de la levantada, el conjunto de Liniers llegó al empate en el tramo final del complemento: el Monito aprovechó un error del arquero César Taborda y puso el 1-1 que llevó el encuentro a la definición por penales. Central Córdoba fue superado físicamente y poco pudo hacer para sostener una ventaja que había conseguido con justicia.





En los remates desde los doce pasos, el conjunto dirigido por Coleoni hizo gala de su experiencia para conseguir una histórica clasificación a 16avos: Diego Jara, Ezequiel Barrionuevo, Facundo Melivilo y Hugo Vera marcaron para el 4-3 definitivo ante Vélez, mientras que el arquero César Taborda contuvo el remate del juvenil Nazareno Bazán. Recientemente ascendido a la "B" Nacional, Central Córdoba generó una nueva sorpresa en la Copa Total Argentina 2018 y le ganó a un rival que volvió a quedar afuera del certamen prematuramente.