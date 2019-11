Copa Davis: Pella le dio el primer punto a la Argentina frente a España

El argentino Guido Pella abrió la serie por los cuartos de final de la Copa Davis ante España con un gran triunfo por 6-7 (3), 7-6 (4) y 6-1 en el primer duelo de la serie frente a Pablo Carreño Busta.

Si hiciera falta una palabra para definir el encuentro, al menos hasta el tercer set, sería "parejo". Ambos jugadores tuvieron un primer parcial muy reñido, con reparto de quiebres y una definición en tie break que finalizó 7-3 para el español.

El segundo set fue más de lo mismo, nuevamente con la necesidad de recurrir al tie break para resolver la paridad entre los protagonistas. Así, el bahiense se alzó con el triunfo en el parcial con un resultado de 7-4.

Envalentonado por el gran nivel demostrado en el segundo set, Pella salió con todo para definir el partido y no le dio chances a Carreño Busta. De esa manera, en una hora, Pella selló la victoria final para Argentina con un contundente 6-1.

Ahora, con la serie en favor del equipo de Gastón Gaudio por 1-0, Diego Schwartzman y Rafael Nadal definirán si el combinado nacional avanza a semifinales o si se decide todo en el partido de dobles.

La palabra de Pella

Luego de vencer a Pablo Carreño Busta en el primer punto de la serie ante España, el bahiense Guido Pella confesó que fue un partido muy duro pero que era clave ganarlo, ante la presencia de Rafael Nadal en el segundo duelo de singles.

"Fue durísimo. Me hizo acordar al partido de semifinales ante Kyle Edmund con Gran Bretaña en 2016. Sabía que mi punto era importante porque después está Rafa. Estuve peleando contra mi esencia de contragolpear porque Gastón (Gaudio) me dijo que, si hacía eso, perdíamos. El primer set me costó más, pero después me acostumbré, pude cerrar el segundo set con el tie break y se me hizo más fácil", explicó el tenista argentino.

Con respecto a lo que será el partido entre Diego Schwartzman y el número uno del mundo, Pella se mostró esperanzado: "Diego es un crack, es el que más veces estuvo cerca de ganarle, así que sabía que tenía la responsabilidad de darle tranquilidad con el primer punto. Le tengo muchísima fe, esto es Copa Davis y nunca se sabe qué puede pasar", cerró.