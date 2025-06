Copa Sudamericana: Conmebol confirmó días y horarios para los playoffs

Además hay otros cruces atractivos en esta etapa: Bahía vs. América de Cali, Independiente del Valle vs. Vasco da Gama, Bolívar vs. Palestino, Alianza Lima vs. Gremio, San Antonio Bulo Bulo vs. Once Caldas, Universidad de Chile vs. Guaraní, y Atlético Bucaramanga vs. Atlético Mineiro.

LEER MÁS: Copa Libertadores: Conmebol confirmó días y horarios para los octavos de final

Los equipos argentinos que ya están en octavos de final esperan a los ganadores de estas llaves. Lanús, por ejemplo, se medirá con el vencedor de Cerro Largo vs. Central Córdoba.

Por el lado de Independiente jugará contra el ganador entre Guaraní y Universidad de Chile.

Otro equipo argentino que espera rival es Godoy Cruz, quien enfrentará al ganador de Atlético Mineiro vs. Atlético Bucaramanga, un duelo que implica una enorme distancia geográfica: 3.491 km entre Mendoza y Belo Horizonte, y 6.754 km con Bucaramanga.

Huracán, por su parte, aguarda al vencedor de Once Caldas vs. San Antonio Bulo Bulo, en una llave que también implica viajes extensos (más de 2.500 km con Bolivia y casi 6.800 km con Colombia).