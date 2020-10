Copello: "Quimsa siempre se arma para pelear arriba"

Respecto a esa incertidumbre de saber si la competencia internacional se iba a dar por finalizada o no, Copello admitió que “fue raro como se dio la serie. En Buenos Aires la jugamos con público, vinimos a Santiago y a pesar de no haber ningún caso fue a puertas cerradas. Después que se jugaba o no, cambió de sede varias veces el partido y estaría bueno que nos podamos meter en la final”.

image.png Copello quiere meterse con Quimsa en la final de la Champions League.

En otro tramo de la charla puntualizó que “metimos prácticas al aire libre, después 1 contra uno hasta llegar al 5 contra 5, hacía mucho tiempo que no teníamos algo así de calidad. Estamos tratando de llegar de la mejor manera posible, sabiendo que es probable que no estemos del todo bien y tener la mayor cantidad de cosas aceitadas, es lo que pretendemos para el torneo que viene”.

Al momento de meterse de lleno en el análisis de San Lorenzo, que presentará un equipo muy renovado, el santafesino no dudó en decir que “ellos tienen tres jugadores del año pasado como Vildoza, Fjellerup y Tucker, de todas formas se les va a complicar como a nosotros ensamblar las cosas, hay que suplir de otra manera lo que nos pide el técnico. Tenemos que ponerlos incómodos para sacar rédito”.

En la parte final admitió que “el año pasado cuando me sumé a Quimsa me adapté a esa mentalidad que se pelea por todo, es crear una cultura ganadora, que cuando entrás al club la sentís y te mantiene alerta y enfocado. Quimsa siempre se arma para pelear arriba”.