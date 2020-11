Coppola y la muerte de Maradona: "No lo puedo creer"

"Prefiero no creerlo, no puedo creerlo. Veo las lágrimas de (Guillermo) Andino. El mundo y el teléfono que no para de sonar, una noticia que no puedo creer. Una vida juntos...", expresó Coppola, sumamente conmocionado, en un programa radial en el que se encontraba al aire cuando se difundió la noticia.

Entre lágrimas, agregó: "Me quedo con los buenos recuerdos, bien alegre, feliz, con ese Diego que nos divertimos, que lloramos, sufrimos, no quiero ni pensar, prefiero pensar que es un sueño".

Coppola y Maradona.jpg Guillermo Coppola no pudo ocultar sus sensaciones al enterarse de la muerte de Diego Maradona

Coppola fue el ladero del Diez en sus épocas más gloriosas, pero también en los momentos oscuros en los que estuvo en juego la salud de Maradona, ya que fue su agente desde 1985 a 2003. La relación entre ambos se distanció durante varios años, aunque en el último tiempo habían tenido un acercamiento y se hablaba de una posible reconciliación, incluso con presencia de Coppola en algún partido de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Cuando se tira mucho de la cuerda, un día se rompe. No quiero pensar en lo que está pasando su familia, sus hijos, sus hermanas, todos", señaló Guillermo Coppola.