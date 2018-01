Córdoba se paraliza con el clásico entre Talleres y Belgrano

Talleres y Belgrano de Córdoba reeditarán hoy una nueva cita del máximo clásico de la provincia, cuando se midan desde las 20 en un encuentro amistoso que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes , con la presencia de ambas hinchadas.



Integrantes de los cuerpos técnicos de los equipos y referentes del plantel participaron de la conferencia de prensa de presentación del juego y coincidieron junto con Medardo Ligorria, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, en que lo más importante es que se viva una "fiesta en paz".



"Quien no entienda esta propuesta, que por favor se quede en su casa, que no moleste, que no interfiera", remarcó Ligorria durante la presentación del encuentro, que será televisado por Fox Sports y contará con el arbitraje de Germán Delfino.



A pesar de que se pondrá en juego una copa, en caso de empate la misma quedará compartida para ambos clubes, ya que por un tema de horarios en la televisación, no entraría una eventual definición por penales.



La "T" viene de caer por penales el viernes último ante Atlético Tucumán. El director técnico Frank Kudelka probó en los ensayos previos un equipo similar al que utilizó en ese juego, por lo que podría ser el que arranque ante el clásico rival.



Los cambios que tendría el equipo albiazul serán el ingreso de Carlos Quintana por Juan Cruz Komar en la defensa y Joao Rojas por Jonathan Menéndez en ofensiva.



Por su parte, el entrenador del "Pirata" cordobés, Pablo Lavallén, ensayó con diferentes variantes en el equipo respecto del que viene de igualar el pasado sábado frente a Newell's (1-1) en un amistoso jugado en Rosario.



Lo más llamativo en Belgrano sería la inclusión entre los 11 iniciales del recientemente incorporado delantero Mauro Guevgeozián, quien acompañaría a Matías Suárez en el ataque.





Probables formaciones--

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Javier Gandolfi, Quintana y Lucas Olaza; Pablo Guiñazu, Fernando Godoy y Juan Ramírez; Emanuel Reynoso; Rojas y Junior Arias. DT: Frank Kudelka.

Belgrano Lucas Acosta; Tomás Guidara, Erik Godoy, Cristian Lema y Marcelo Benítez; Joel Amoroso, Federico Lértora, Jorge Ortiz y Jonatan Ramis; Suárez y Guevgeozián. DT: Pablo Lavallén.



Árbitro: Germán Delfino.

Cancha: Estadio Mario Kempes.

Hora: 20.00

TV: Fox Sports.