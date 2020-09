Coronavirus: Tijuana confirmó 14 nuevos casos positivos

Xolos de Tijuana confirmó en las últimas horas 14 contagiados de coronavirus, de acuerdo a lo informado por la propia institución mexicana en sus redes sociales.

De esta manera, el club fronterizo se vio obligado a reprogramar dos de sus encuentros por el torneo Guardianes 2020 de la primera división del fútbol azteca.

A través de un comunicado, Xolos informó que "catorce jugadores arrojaron resultado positivo" del virus del Covid-19, a la vez que otras 16 personas "entre cuerpo técnico y staff" también están contagiados.

"Todas las personas se encuentran en aislamiento y bajo observación del médico del club. Algunas presentan síntomas", especificó el texto emitido por Xolos.

Entonces, el encuentro que debía animar Tijuana ante Juárez, por la undécima fecha, se disputará el miércoles 30 del corriente, a las 19.00, cuando estaba programado para este lunes 21.

Mientras que el encuentro ante Santos Laguna, por la duodécima jornada, se disputará "en día y horario por confirmar", según indicó la Liga Mexicana.

Tijuana tiene a cuatro jugadores argentinos en su plantel: el zaguero Miguel Barbieri (ex Racing), los mediocampistas Alexis Castro (ex San Lorenzo) y David Barbona (ex Atlético Tucumán) y el delantero Ariel Nahuelpán (ex Nueva Chicago).