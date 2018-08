"Correr en Santa Fe tiene un sabor muy especial"

La octava fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 ya se corre en la capital provincial y la expectativa aumenta a medida que pasan los días para la especial prueba en el circuito callejero Santa Fe Ciudad el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre.





Además de la adrenalina que genera el paso de los autos del Súper TC2000, se presentará ese fin de semana por las calles de Santa Fe la Fiat Competizione con sus Fiat Tipo, categoría de nivel europea que está integrada por pilotos de experiencia dentro del automovilismo argentino.





Del evento organizado por Fiat Competizione será de la partida el piloto de Desvío Arijón, Lisandro Masía, que se dio el gusto de ganar en el Callejero de Santa Fe en la temporada 2016 a bordo de un Fiat Punto Abarth.





Surgido de categorías zonales y con un paso importante por Copa Megane antes de formar parte de Fiat Competizione junto al Súper TC2000, el "Rayo" se mostró muy contento por la posibilidad de volver a correr y en Santa Fe: "Esta semana pude confirmar mi participación en Santa Fe con la Fiat Competizione. Junto a mis auspiciantes trabajamos en detalle para poder cerrar el número y así asegurarnos la butaca. Con el equipo la próxima semana estaremos probando en La Plata para ajustar cada detalle sobre el auto para llegar de la mejor forma al fin de semana de carrera", contó "Palito".





Por otra parte, Masía expresó sus sensaciones de volver a subirse a un auto de carreras: "Estoy con mucha expectativa por ser parte de una competencia tan importante que, en lo personal, tiene un significado muy grande para mí. Cuando estoy en un año deportivo activo, es la carrera que espero cada año. En este caso, que hace ocho meses que no me subo a un auto, la espera es con mayor ansiedad. Más allá de lo que puede generarme desde lo emocional, estoy trabajando para bajar a tierra y ser muy frío, porque es un dibujo que no permite errores y solo espero contar con un buen auto y así devolverle a todas las personas que están junto a mí, el sacrificio y apoyo que me vienen dando para estar en Santa Fe", sostuvo el piloto.





Además el "Rayo" recordó su buen paso por el circuito callejero Santa Fe Ciudad: "Correr en esta fecha es muy especial porque lo hago prácticamente en el patio de casa. Me siento local y con el apoyo de todos los santafesinos que ese fin de semana alientan por mí cada vez que salgo a pista. Santa Fe es un trazado en el cual tengo lindos recuerdos, acá gané en la Punto Abarth en 2016 y desde que debuté en 2008 con la Copa Megane sumé ocho podios, por lo que solo guardo lindos recuerdos. Trataré de dejar todo en pista; en la previa llego con desventaja comparándome con mis compañeros que me llevan siete fechas de ventaja en adaptación a un auto que solo me subí una sola vez en General Roca en 2017 cuando debutaron estos coches que son hermosos y se disfruta manejarlos. Estoy feliz por volver a correr y que sea en Santa Fe y esto se lo debo a mis auspiciantes, que volvieron a confiar en mí, mi familia y amigos y empujan y dan fuerzas para seguir y no bajar los brazos", expresó Lisandro Masía.





Gentileza: Juan M. Sánchez