Cosechas diferentes para Tiburonas y Tricolores

En las instalaciones de Natación y Gimnasia y en Los Tarcos, con la organización de la Asociación Tucumana de Hockey y la supervisión de la Confederación Argentina de Hockey se está disputando el Nacional de Clubes de Damas Sub 14.

En la segunda jornada de competencia, El Quillá cosechó un triunfo, y una derrota en la competencia. Arrancó superando a Universitario Rugby Club por 1 a 0 con gol de Ema Fleischer de corner. Con esta victoria, las Tiburonas terminaron primeras en el grupo D con 6, seguidas por Popeye Béisbol de Salta con 3, y Universitario RC 0.

Posteriormente, en la etapa de cruces, en un intenso cotejo, cayó ante Barrio Parque de Córdoba por 3 a 2. Los tantos para las chicas conducidas por Gastón Rojas fueron concretados por Julia Ponzo y Juliana Bessone de corner.

En los otros cotejos de esa segunda fase, Tucumán RC superó a Los Cardos de Tandil por 2 a 1, Popeye superó a Banco Provincia por 4 a 2 en la definición por penales, tras igualar 2 a 2, Natación y Gimnasia se impuso a La Torre Hockey de San Luis 2 a 0, y Liceo le ganó a Atlético del Rosario 2 a 0 en los penales, tras igualar 0 a 0.

Este sábado se disputarán las semifinales por los diferentes pases a las finales que se jugarán el domingo. Por el cuadrangular jugarán La Torre Hockey con Trelew, y Natación y Gimnasia con Universitario Rc. En las semifinales por el 5° al 8°, El Quillá se medirá con Atlético del Rosario, y Los Cardos lo hará con Banco Provincia.En cuanto a los cotejos por el título, Liceo se medirá con Barrio Parque, y Tucumán RC lo hará con Popeye Béisbol Club de Salta.

Más detalles

En el Regional de Clubes B Sub 14 de Damas que se disputa en el Country del Jockey CLub de Venado Tuerto se jugó la segunda jornada de competencia. En el caso de Santa Fe Rugby Club, consiguió empatar 2 a 2 con Old Resian de Rosario con goles de Emma Favre y Martina Orellano de corner.

En la jornada inicial, las chicas conducidas por Victoria Sánchez le habían ganado a Chaco For Ever por un expresivo 4 a 1.En la Zona A, Santa Fe Rugby terminó primero con 4 al igual que Old Resian, pero la diferencia para las chicas de Sauce Viejo fue 3, y 1 para las rosarinas.

Este sábado, por el triangular jugarán Chaco For Ever con Huracán de Las Varillas, y Jockey de Venado Tuerto con Huracán de Las Varillas. En el caso de las semifinales, Santa Fe Rugby se cruzará con Sporstma de Rosario, y Unión Agrarios de Cerrito lo harán con Old Resian de Rosario.