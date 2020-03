Cosolito: "Queremos que nada quede inconcluso"

La cuarentena transita el sexto día desde que el presidente Alberto Fernández decidió restringir el tránsito de los argentinos para frenar la pandemia de coronavirus.

Por eso, la mayoría de los jugadores que actúan en elencos de la Liga Nacional fueron licenciados y pudieron regresar a la capital provincial de Santa Fe.

Uno de ellos es Mauro Cosolito, quien es una de las figuras en el gran presente que transita Quimsa, actual puntero de la máxima categoría y semifinalista de la Basketball Champions League.

El alero charló con UNO Santa Fe y en el inicio reconoció que “estoy entrenando como se puede en Santa Fe, viendo qué sucederá y pasándola con la familia, haciendo la cuarentena como corresponde, sin salir de casa para no contagiar, transmitir seguridad y hacer lo necesario cuando salgo de casa”.

Antes del paréntesis obligado por el avance de coronavirus, Quimsa perdió la segunda semifinal de la BCLA ante San Lorenzo, aunque le queda el tercer playoffs en casa. Al respecto, el ex-jugador de Unión apuntó: “Fue rara la serie como se dio, jugamos un partido muy bueno en cancha de San Lorenzo, en el segundo a las 18 de ese día se jugaba con público y después llegó la decisión de hacerlo a puertas cerradas, algo que nos perjudicó”.

image.png Cosolito tiene confianza que se completará la temporada. Gentileza FIBA

Para más adelante, agregar: “En Brasil horas antes se había jugado con público Flamengo-Instituto, es una situación difícil de manejar para nosotros. San Lorenzo jugó bien, ojalá sea pronto la revancha para nosotros, cuando se solucione y podamos festejar porque creo que lo merecemos”.

Cosolito no dudó, más allá de este presente, que las competencias deben completarse. En este sentido apuntó: “Hay muchas cosas por competir y ganar aunque se amontonen los días y el calendario. Se va a tomar me parece una solución para que todo termine. Los jugadores de Liga venimos hablando con la AdJ y la AdC para que nada quede inconcluso porque los clubes necesitan facturar con sus sponsors, los jugadores cobrar, que no se termine sería un garrón porque quedarían las cosas en el aire. Ahora no hay que salir, cumplir las normas para que pase esta pandemia, que termine la Liga, seguir jugando, cobrando y viviendo de lo que jugamos”.

En la parte final, el santafesino no dudó en afirmar que “algunos jugadores viven el día a día y duele esta situación, que los clubes trabajen para solucionar el tema, tengo fe que estamos todos abocados a lo mismo, una vez que pase la pandemia los torneos deberían continuar, más como viene Quimsa, que peleamos varias cosas y queremos ganar algo”.