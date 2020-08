Coudet le ganó el duelo a Sampaoli y trepó a la punta

Inter de Porto Alegre, conducido por el DT argentino Eduardo Chacho Coudet, se impuso este sábado por 1-0 a Atlético Mineiro, de Jorge Sampaoli, en uno de los adelantos de la quinta fecha del campeonato brasileño de fútbol, más conocido como Brasileirao.

Con este marcador, el conjunto gaúcho saltó provisoriamente a lo más alto de la clasificación, con 12 unidades, producto de cuatro triunfos y una sola derrota.

Patrick Galhardo, a los 8 minutos del primer período, logró la conquista del elenco del exentrenador de Racing Club y Rosario Central.

En Internacional se desempeñaron desde el arranque los defensores Víctor Cuesta (ex Independiente) y Renzo Saravia (ex Racing), mientras que Damián Musto (ex Rosario Central) y Andrés D’Alessandro (ex River) ingresaron en la segunda mitad.

Atlético Mineiro, el equipo que conduce el santafesino Sampaoli (exdirector técnico del seleccionado argentino en el Mundial Rusia 2018), cortó una racha de tres victorias en hilera y tuvo entre sus titulares al exzaguero central de Boca Juniors, el paraguayo Junior Alonso, según indicó el sitio Lance.

Por su parte, Fluminense batió como visitante y por 1-0 a Atlético Paranaense, que contó con el ingreso del mediocampista Luis González (ex River y Huracán).

Este domingo continuará la jornada con la siguiente programación: Flamengo-Botafogo (11.00), Vasco da Gama-Gremio, Bragantino-Coritiba y Palmeiras-Santos (todos a las 16.00), Sport Recife-San Pablo (19.00) y Ceará-Bahía (20.00)