Debido a las inclemencias del tiempo, la ceremonia inaugural de la sede Santa Fe del Mundial Juvenil debió ser suspendida, pero si llevó a cabo un acto protocolar. El mismo fue encabezado por el ministro de Gobierno y Reforma del estado, Pablo Farías; el director de la Lotería de Santa Fe, Luis Alberto Molinas; la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta; el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg; el integrante del concejo directivo de la UAR, Jorge Bruzzone; y Alejandro Molinas, presidente del CRAI.

La oportunidad fue propicia para que las autoridades realizaran una recorrida por todas las obras llevadas a cabo, desde las tribunas, las gradas de la tribuna oeste, la sala médica, los vestuarios, la sala de prensa, y los diferentes lugares que serán utilizados durante la realización del Mundial Juvenil, el cual se desarrollará en el CRAI.

El presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg, señaló que "Es un orgullo y una satisfacción muy grande esto que se está realizando con el Mundial, y de todos los eventos que hemos tenido. Es el corolario de los eventos que se han venido haciendo, y del cual han sido parte otros presidentes. Si bien el epicentro es en CRAI, es un esfuerzo y el apoyo de todos los clubes".

"CRAI ha recibido el estadio, pero es algo que pueden disfrutar todos los clubes de Santa Fe. No solamente lo reciben las delegaciones sino que participan de todo el evento. Quiero felicitar al CRAI pero a todos los demás clubes por el aporte a que este Mundial sea una realidad". destacó la autoridad máxima del rugby santafesino, proveniente del CRAI.

Alejandro Molinas, Esteban Fainberg, Paco Garibaldi, Jorge Bruzzone, Pablo Farías y Daniel Qüesta en el CRAI.

Sensaciones en la autopista

A su turno, el doctor Pablo Farías, ministro de Gobierno y Reforma del Estado, consideró que "Este fue un sueño que se fue gestando hace varios años. Tiene mucho que ver con aquel Mundial que se hizo en 2010 que sirvió de base. La experiencia acumulada, y el haber logrado una sinergia de trabajo muy importante. Es lo que también nos permite ser sede de un evento de estas características".

"Hemos dejado una marca en lo que hace a eventos deportivos, y en particular en el rugby, no por nada tuvimos tanto partidos de Los Pumas acá en esta ciudad. La UAR nos mira con confianza, y porque hay un entendimiento entre los clubes, el sector privado, y el estado provincial", explicó uno de los ministros que siempre se ha puesto al hombro la realización de los eventos deportivos, pero en particular los de rugby.

El ministro de gobierno Pablo Farías y la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, recorrieron la sede Mundialista

El santafesino Jorge Bruzzone, miembro del concejo directivo de la Unión Argentina de Rugby comentó que "Siento la sana y muy buena envidia, y la emoción de tener este evento en su club. De parte de la UAR y World Rugby acá hay una palabra clave que es confianza. Le agrego otra que es compromiso, cuando la UAR se comprometió con WR y cuando Santa Fe lo hizo con la UAR, se creo ese vínculo indisoluble que es el confiar el uno en el otro, con este gran proyecto".

"Tenemos los 12 mejores seleccionados del Mundo en nuestra provincia. Existe una gran confianza y compromiso con la empresa Santa Fe Producciones y el Gobierno Provincial, que ha sido clave en la realización de este evento. Debemos destacar el valor de la palabra, ya que lo que el gobierno nos dice se hace, no fue necesario firmar nunca un papel. Hace dos años que se estaba gestando, y acá está el resultado", manifestó el ex presidente de la Unión Santafesina de Rugby.

Finalmente, Alejandro Molinas, presidente del CRAI, resaltó que "Esto es el fruto de un trabajo en conjunto, le pusimos mucho esfuerzo,y acá están los logros. Lo importante es que trabajando en conjunto se logró. Quiero destacar el trabajo del gobierno provincial, porque hoy las obras son una realidad. En la persona de Pablo Farías, y la intendenta de Santo Tomé, agradecerles el respaldo".